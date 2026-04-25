Головна Новини дня Народжена війною: Буданов представив книжку "Ще одне життя"

Народжена війною: Буданов представив книжку "Ще одне життя"

Дата публікації: 25 квітня 2026 19:04
Народжена війною: Буданов представив книжку "Ще одне життя"
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов представив книжку "Ще одне життя" Софії Середи. Вона про тих, хто пройшов через поранення й навчився жити далі. У книзі історії людей, які втратили частину себе, але не втратили прагнення жити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.

Про що книга "Ще одне життя"

Будано розповів, що у цій книзі історії людей, які втрачали частину себе, але не втратили головного — прагнення жити. За словами генерала, його історія лише одна із сотень тисяч. 

"Поранення — це не кінець. Це початок іншого етапу. Іншого життя. І таких історій буде багато, бо війна залишає слід не лише на тілі, а й у долях", — сказав керівник ОПУ. 

Він зазначив, що багато побратимів поверталися на фронт навіть після важких поранень. Вони продовжували виконання поставлених бойових завдань. Кирило Буданов подякував кожному за силу, витримку та братерство. 

Водночас керівник Офісу президента, наголосив, що ця війна поранила не лише тих, хто тримав зброю, адже поранена вся країни. Зокрема, родини, які чекають вдома, діти та сім'ї полонених і зниклих безвісти. 

"Ми всі вчимося жити далі із цим досвідом. І водночас схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав життя за Україну. Дякую Софії Середі за порушену тему й за цю важливу книжку. "Ще одне життя" — про різні історії, але з одним змістом: повернення до життя", — підсумував Кирило Буданов.

Скриншот допису Кирила Буданова

Як писали Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов заявляв, що Україна прагне до миру, але не ціною своїх позицій. За його словами, саме сила держави є ключовим інструментом для досягнення справедливого миру.

Також керівник ОПУ зробив заяву щодо зростання ролі штучного інтелекту на полі бою. Він вважає, що очікувати швидких "чудо-рішень", які миттєво знищать загрозу ворожих дронів, не варто.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
