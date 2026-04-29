Эксперт разъяснил заявления Зеленского и Буданова об экспорте оружия

Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Кирилл Буданов сдвинули вопрос экспорта оружия с мертвой точки. На важные нюансы этого процесса в украинском контексте указал военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов.

Он прокомментировал заявления об экспорте оружия на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

Принципиально новый этап для производителей оружия

"Вопрос с экспортом оружия, кажется, сдвинулся с мертвой точки. На прошлой неделе Кирилл Буданов на Defence Tech Export Forum прямо говорил, что у нас есть уникальное окно возможностей, которым надо воспользоваться. И вот, не прошло и недели, как Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении сообщил о принципиальном решении — Украина запускает экспорт вооружений", — констатировал эксперт.

Он подчеркнул: речь ни в коем случае не идет о "свободном рынке", и на экспорт пойдет лишь то, что есть в избытке, причем, с определенными ограничениями и жесткими правилами.

"Но лед тронулся — и это замечательное решение на самом деле. Хочу напомнить, что Буданов на том же форуме с производителями оружия прямо говорил — вопрос не в деньгах. Это наши возможности, которыми необходимо пользоваться. Потому что это, в конце концов, наша безопасность. А сейчас немного деталей, которые вчера озвучил президент. Базовый принцип остается неизменным: украинские военные имеют приоритет. Сначала закрываются потребности фронта, и только после этого продукция может идти на внешние рынки", — отметил Сазонов.

Читайте также:

По его словам, для производителей это будет означать принципиально новый этап: они получают доступ к рынкам партнеров, а значит ресурсы для масштабирования производства и новых разработок. Фактически это увеличение мощностей производства: создание продукта, боевой опыт, экспорт, инвестиции и дальнейшее усиление технологической способности.

"Но ключевое — это не "свободный рынок". Никакой хаотичной продажи не будет: экспорт будет ограничиваться определенными категориями вооружений, будут действовать ограничения в отношении отдельных стран из-за их связей с РФ, а также будут внедрены предохранители для недопущения утечки технологий. Именно этот аспект отдельно подчеркивал Кирилл Буданов во время Defence Tech Export Forum. Он прямо обращал внимание, что риск потери технологий и попадания определенных высокотехнологичных образцов к противнику является не теоретическим, а вполне реальным. Он отмечал, что "это не такое трудное дело. Мы сами такое много раз делали". Собственно поэтому и нельзя продавать технологии — ни под каким соусом. Готовую продукцию — это уже другое дело", — подчеркнул военнослужащий.

Он подытожил, что при таких подходах риски можно посчитать заранее, чтобы ни одна наша разработка не попала в руки агрессора или его союзников.

"Надеемся, контроль в этом вопросе будет бескомпромиссным. Кстати, он возложен на СНБО и Минобороны. Поэтому есть с кого спросить, вдруг что. И это критично, потому что технологическое преимущество — единственное, что дает нам асимметричный ответ в этой войне. По сути, имеем прагматичное решение: не продавать только ради экономического фактора, а использовать экспорт как инструмент усиления собственной оборонной способности без потери контроля", — констатировал Кирилл Сазонов.

