Експерт роз'яснив заяви Зеленського і Буданова про експорт зброї

Кирило Буданов та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Кирило Буданов зрушили питання експорту зброї з мертвої точки. На важливі нюанси цього процесу в українському контексті вказав військовослужбовець ЗСУ, політолог та блогер Кирило Сазонов.

Він прокоментував заяви про експорт зброї на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

Принципово новий етап для виробників зброї

"Питання з експортом зброї, здається, зрушило з мертвої точки. Минулого тижня Кирило Буданов на Defence Tech Export Forum прямо казав, що у нас є унікальне вікно можливостей, яким треба скористатися. І ось, не минуло й тижня, як Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив про принципове рішення — Україна запускає експорт озброєнь", — констатував експерт.

Він наголосив: мова в жодному разі не йде про "вільний ринок", і на експорт піде лише те, що є в надлишку, причому, з певними обмеженнями й жорсткими правилами.

"Але крига скресла — і це чудове рішення насправді. Хочу нагадати, що Буданов на тому ж форумі з виробниками зброї прямо казав — питання не в грошах. Це наші можливості, якими необхідно користатися. Бо це, зрештою, наша безпека. А зараз трохи деталей, які вчора озвучив президент. Базовий принцип залишається незмінним: українські військові мають пріоритет. Спочатку закриваються потреби фронту, і лише після цього продукція може йти на зовнішні ринки", — зазначив Сазонов.

За його словами, для виробників це означатиме принципово новий етап: вони отримують доступ до ринків партнерів, а отже ресурси для масштабування виробництва і нових розробок. Фактично це збільшення потужностей виробництва: створення продукту, бойовий досвід, експорт, інвестиції та подальше посилення технологічної спроможності.

"Але ключове — це не "вільний ринок". Жодного хаотичного продажу не буде: експорт обмежуватиметься визначеними категоріями озброєнь, діятимуть обмеження щодо окремих країн через їхні зв’язки з РФ, а також будуть впроваджені запобіжники для недопущення витоку технологій. Саме на цьому аспекті окремо наголошував Кирило Буданов під час Defence Tech Export Forum. Він прямо звертав увагу, що ризик втрати технологій і потрапляння певних високотехнологічних зразків до противника є не теоретичним, а цілком реальним. Він зазначав, що "це не така важка справа. Ми самі таке багато разів робили". Власне тому й не можна продавати технології — ні під яким соусом. Готову продукцію — це вже інша справа", — підкреслив військовослужбовець.

Він підсумував, що за таких підходів ризики можна порахувати наперед, щоб жодна наша розробка не потрапила до рук агресора чи його союзників.

"Сподіваємось, контроль в цьому питанні буде безкомпромісним. До речі, його покладено на РНБО і Міноборони. Тож маємо з кого спитати, раптом що. І це критично, бо технологічна перевага — єдине, що дає нам асиметричну відповідь у цій війні. По суті, маємо прагматичне рішення: не продавати тільки заради економічного чинника, а використовувати експорт як інструмент посилення власної оборонної спроможності без втрати контролю", — констатував Кирило Сазонов.

