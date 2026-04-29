Повернення полонених є результатом спільної роботи: Буданов

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: ОП

Очільник ОП Кирило Буданов висловився щодо повернення українських військовополених з російської неволі. За його словами, успіх цього процесу повністю залежить від спільної роботи. Він також подякував Президенту Володимиру Зеленському за особистий контроль цього питання.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Буданова.

Очільник Офісу Президента наголосив, що повернення українців з ворожої неволі можливе завдяки злагодженій спільній роботі. Буданов подякував главі держави за зусилля, які допомагають цьому процесу.

"Повернення наших людей — це завжди результат злагодженої роботи багатьох структур. Вдячний Президенту України за особистий контроль та дипломатичні зусилля, які допомагають повертати українців з неволі. Дякую всій команді Координаційного штабу за професійність та злагоджену роботу. Працюємо далі, щоб знайти та повернути додому кожного та кожну", — зазначив Буданов.

Повідомлення Буданова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 квітня глава держави Володимир Зеленський заявив про підготовку до нових обмінів полоненими. За його словами, повернення українців може відбутися вже найближчим часом. Це питання обговорили під час зустрічі з профільною командою.

Читайте також:

Також ми повідомляли про те, що останній обмін полоненими відбувся у п'ятницю, 24 квітня. Додому повернулися 193 українські військові. Серед них, зокрема, — ті, на кого Росія завела кримінальні справи.