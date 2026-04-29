Возвращение пленных является результатом совместной работы: Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Глава ОП Кирилл Буданов высказался о возвращении украинских военнопленных из российской неволи. По его словам, успех этого процесса полностью зависит от совместной работы. Он также поблагодарил Президента Владимира Зеленского за личный контроль этого вопроса.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Буданова.

Буданов о возвращении украинцев из плена

Глава Офиса Президента подчеркнул, что возвращение украинцев из вражеской неволи возможно благодаря слаженной совместной работе. Буданов поблагодарил главу государства за усилия, которые помогают этому процессу.

"Возвращение наших людей — это всегда результат слаженной работы многих структур. Благодарен Президенту Украины за личный контроль и дипломатические усилия, которые помогают возвращать украинцев из неволи. Спасибо всей команде Координационного штаба за профессионализм и слаженную работу. Работаем дальше, чтобы найти и вернуть домой каждого и каждую", — отметил Буданов.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 апреля глава государства Владимир Зеленский заявил о подготовке к новым обменам пленными. По его словам, возвращение украинцев может состояться уже в ближайшее время. Этот вопрос обсудили во время встречи с профильной командой.

Также мы сообщали о том, что последний обмен пленными состоялся в пятницу, 24 апреля. Домой вернулись 193 украинских военных. Среди них, в частности, - те, на кого Россия завела уголовные дела.