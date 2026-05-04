Буданов: Россия теряет ресурсы, а не побеждает

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов обратился к американской аудитории во время Sedona Forum 2026, где заявил, что Россия теряет ресурсы и не способна достичь стратегической победы в войне против Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Буданов о потерях России в войне

Во время выступления Буданов отметил, что современный блок агрессоров в составе России, Ирана и Северной Кореи представляет угрозу не только для Европы, но и для глобальной безопасности. По его словам, роль США в сдерживании этих вызовов остается ключевой.

"Россия не побеждает. Она истощается. Ее потери огромны, а продвижение — минимальное", — подчеркнул он.

Буданов добавил, что Украина заинтересована в завершении войны и поддерживает реальные дипломатические шаги, включая прекращение огня, если они будут иметь смысл и гарантии выполнения.

Читайте также:

Отдельно он поблагодарил США за оказанную помощь, отметив, что поддержка Вашингтона стала одним из ключевых факторов устойчивости Украины в борьбе против российской агрессии.

По словам главы ОП, Россия постепенно истощает собственные ресурсы, тогда как Украина наращивает технологическое преимущество, развивает беспилотные системы и новые оборонные решения.

В то же время чиновник предостерег, что Москва может использовать заявления о перемирии как тактический инструмент для перегруппировки войск и продолжения войны впоследствии.

В конце обращения Буданов отметил стратегическое будущее партнерство Киева и Вашингтона.

"Сила Америки — в будущем союзе с Украиной", — заявил он.

Напомним, ранее Кирилл Буданов уже отмечал, что Киев рассчитывает на дальнейшие совместные шаги с Вашингтоном для достижения справедливого мира.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что сила Соединенных Штатов напрямую связана с союзом с Украиной. Он отметил, что война России против Украины уже стала глобальным вызовом, а не только региональным конфликтом. По его словам, формирование оси Россия — Иран — Северная Корея создает угрозу мировой безопасности и американскому лидерству.

Новини.LIVE также писали, что западные руководители оборонных ведомств разделяют оценку относительно хода войны, которую озвучил Кирилл Буданов, отмечая устойчивость Украиныи ее способность перехватить инициативу. По их словам, несмотря на превосходство России в вооружении, Украина смогла опередить противника благодаря интеллектуальному и тактическому преимуществу.