Росія намагається вбити Буданова навіть під час мирних переговорів

Кирило Буданов.

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Росія досі намагається його вбити. Це відбувається навіть зараз, коли він веде мирні переговори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв'ю виданню The Times.

Що розповів Буданов

Важливо зазначити, що керівник Офісу президента дав перше інтерв'ю британським ЗМІ після того, як його було призначено на цю посаду. The Times вказує, що на зустріч він прийшов зі зброєю в кобурі.

Незважаючи на посилені заходи безпеки в ОП, загроза життю Буданова не зникла. Він розповів, що на нього було скоєно вже щонайменше 10 замахів.

"Я не повинен нікому довіряти, я повинен досягти результату", — каже він.

Буданов назвав "абсолютно нормальним" те, що Кремль досі продовжує полювати на нього, навіть тоді, коли він веде з Росією мирні переговори.

Про більшість подібних замахів публічно не повідомлялося. Однак деякі випадки все ж набули розголосу. Зокрема:

2019 рік. Під автомобілем Буданова здетонував вибуховий пристрій, але раніше запланованого моменту. У результаті агент, який встановлював бомбу, втратив руку. Як писали ЗМІ, сам Буданов після вибуху кинувся переслідувати другого нападника зі зброєю, однак тому вдалося втекти;

2023 рік. Важкими металами отруїли дружину генерала Маріанну Буданову, а також кількох співробітників розвідки. У Києві вважають, що за цією операцією стояла Росія, яка була проти найближчого оточення глави ГУР (у той період Буданов керував розвідкою);

2024 рік. СБУ розкрила, що планувалася підготовки атаки на кортеж Буданова із застосуванням балістичних ракет. До змови були причетні двоє полковників Служби державної охорони, які таємно працювали на Москву. Ще один учасник мав добивати тих, хто вижив, за допомогою FPV-дрона. Усіх фігурантів згодом затримали.

Повертаючись до мирних переговорів, Новини.LIVE повідомляло, що за словами Буданова, Україна готова до серйозного діалогу з РФ, якщо сигнали Кремля про переговори виявляться щирими. Водночас він зазначив, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним не будуть раптовими і потребуватимуть підготовки.

Також ми писали, що на думку політолога Віктора Тарана, Буданов мислить категоріями не ситуативного контролю, а стратегічної стійкості держави.