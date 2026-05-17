КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес

Буданов заявил о неотвратимом приговоре для российских тиранов

Дата публикации 17 мая 2026 18:19
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что все причастные к российскому террору и массовым преступлениям против украинцев понесут справедливое наказание. Он отметил, что тирания всегда завершается массовыми убийствами. А современная Россия, по его словам, продолжает ту же традицию насилия, которую олицетворяют Сандармох, Быковня и Буча.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в воскресенье, 17 мая.

Буданов о приговоре для россиян

Кирилл Буданов отметил, что российский террор десятилетиями строился на страхе и молчании, однако сегодня Украина имеет силу дать отпор агрессору.

"Тирания начинается со страха и молчания, а заканчивается массовыми могилами. Сандармох, Быковня, Буча — это звенья одной цепи российского террора", — написал руководитель ОП.

В то же время он подчеркнул, что современная Украина больше не является беззащитной перед репрессиями и насилием.

"Наш ответ агрессору — это ежедневная ликвидация врага на подступах к нашей свободе. Наша субъектность — лучший мемориал тем, кто не дожил. Каждый тиран получит свой приговор. Справедливый и неотвратимый", — отметил Буданов.

Буданов также отметил необходимость продолжать борьбу за Победу Украины.

Напомним, что ранее Кирилл Буданов заявил о необходимости неотвратимого наказания России за агрессию против Украины.

Скриншот сообщения Кирилла Буданова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что для Украины ключевым в переговорах с Россией является практический результат, а не уровень доверия к ней. Он подчеркнул, что Украина имеет длительный опыт взаимодействия с РФ и хорошо понимает особенности таких переговоров.

Новини.LIVE также сообщали, что Буданов рассказал, что Россия продолжает попытки его ликвидации даже несмотря на участие в мирных переговорах. По его словам, на него уже было совершено не менее десяти покушений, хотя большинство из них не обнародовались. Он назвал такую ситуацию "нормальной" для войны с РФ.

репрессии Кирилл Буданов война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
