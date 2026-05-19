Народ заслуживает памяти: Зеленский о перезахоронении Мельника

Дата публикации 19 мая 2026 18:44
Начался процесс по перезахоронению главы украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии в Украине. Также готовятся решения по полковнику Евгению Коновальцу и другим сильным историческим фигурам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Перезахоронение Андрея Мельника в Украине

"Наши украинские герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, в Америке, в разных странах. Мы их возвращаем. Мы имеем возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, в Украине, дома", — заявил Зеленский.

Он рассказал, что сейчас такой процесс начался в отношении полковника Андрея Мельника и его жены Софии. По словам президента, это знаковые украинцы ХХ века, которых уважают. Также известно, что готовятся решения по полковнику Евгению Коновальцу и другим сильным историческим фигурам.

"Украинский народ заслуживает свою историческую память, и эту настоящую память мы укрепляем. Спасибо всем, кто нам помогает! Команда Офиса сейчас сфокусирована в частности на этой задаче. Спасибо вам. Слава Украине!" — подытожил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, 17 мая Зеленский обсудил с Коштой присутствие ЕС в мирном процессе. Президент считает, что европейские страны должны быть непосредственно вовлечены в этот диалог и иметь четкое представительство.

Кроме того, глава государства рассказал, что Украина готовится к двусторонним консультациям с Венгрией. По его словам, есть перспективы конструктивного перезапуска отношений.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
