Зеленский: Украина готовится к двусторонним консультациям с Венгрией

Владимир Зеленский и Андрей Сибига.

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой обновили европейские внешнеполитические задачи на май и июнь. В частности, Украина готовится к формату двусторонних консультаций с Венгрией.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 19 мая, передает Новини.LIVE.

Европейские внешнеполитические задачи Украины

Зеленский отметил, что на уровне команды проводится активный диалог с новой властью Венгрии. По его словам, есть перспективы конструктивного перезапуска отношений.

Сибига и Зеленский обсудили работу с европейскими институтами для открытия кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в ЕС. Глава государства подчеркнул, что страна сделала необходимые шаги. По его словам, важно, чтобы был четкий график процессов.

Кроме того, министр доложил о коммуникации с главой МИД Грузии. Зеленский заявил, что Украина стремится к нормализации отношений и сотрудничества на основе взаимного уважения и усиления.

"Отдельные задачи определены относительно переговоров об окончании российской войны и возможного представительства Европы в этом процессе — пока эти задачи непубличные. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские", — добавил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу, Украина и новое правительство Венгрии проведут переговоры по меньшинствам на этой неделе. По его словам, страны начинают работу над восстановлением добрососедских отношений.

Ранее Сибига отмечал, что после выборов в Венгрии Украина отмечает сдвиги в процессе евроинтеграции. Страна надеется на активизацию движения к членству в ЕС.