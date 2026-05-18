Украина и Венгрия на этой неделе проведут переговоры по меньшинствам

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украина и новое правительство Венгрии начинают работу над восстановлением добрососедских отношений и уже на этой неделе проведут экспертные консультации по урегулированию вопросов венгерского меньшинства на Закарпатье. Украинская сторона заявила о готовности безотлагательно открыть новую страницу во взаимоотношениях с Будапештом и оперативно начать переговоры по вступлению в ЕС.

Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров главы украинского МИД Андрея Сибиги с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан, передает Новини.LIVE.

Эксперты Украины и Венгрии будут искать решение по Закарпатью

Киев и Будапешт договорились уже на этой неделе провести очередной раунд экспертных консультаций для поиска практических и действенных решений по венгерскому меньшинству в Закарпатской области. По словам Андрея Сибиги оба государства стремятся обеспечить в этом процессе полное соответствие европейским стандартам и практикам.

Во время переговоров украинская сторона четко артикулировала свое видение дальнейшего взаимодействия.

"Мы готовы работать с новым правительством Венгрии над всеми вопросами нашей двусторонней повестки дня, в том числе и по национальным меньшинствам, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими государствами", — подчеркнул Андрей Сибига.

Читайте также:

Вместе с тем он обратил внимание на позицию соседней страны относительно недавних атак агрессора, добавив: "Я поблагодарил коллегу за принципиальную и оперативную реакцию венгерского правительства на последние российские удары по Украине".

Руководители министерств также уделили значительное внимание евроинтеграционному движению и обсудили более широкую региональную, европейскую и международную повестку дня. Министр иностранных дел Украины подтвердил готовность государства к скорейшему открытию переговорных кластеров для продвижения на пути к членству в ЕС.

"Я подтвердил, что Украина готова без промедлений открыть новую, взаимовыгодную страницу украинско-венгерских отношений", — сказал Сибига.

Новини.LIVE ранее писал как Андрей Сибига отметил улучшение взаимоотношений между Украиной и Венгрией после проведенных парламентских выборов, где уверенную победу получил Петер Мадьяр. Он отметил, что правительство Венгрии выразило готовность поддержать Украину в нескольких вопросах, которые ранее всесторонне блокировало предыдущее правительство Виктора Орбана.

В марте 2024 года правительство Виктора Орбана направило Украине письмо с претензиями и требованиями относительно прав нацменьшинств на Закарпатье. В Будапеште заявили, что ожидают от Украины гарантий для венгерского нацменьшинства, в частности относительно его представительства в Верховной Раде. Отдельно венгерская сторона настаивает на возможности получать образование и проходить экзамены на венгерском языке.

Среди требований, озвученных правительством Венгрии, — восстановление прав, которыми венгерская община в Украине пользовалась до 2015 года. Речь идет о праве применять венгерский язык в публичном пространстве, обеспечение политического представительства как на местном, так и на государственном уровне, а также введение должности специального представителя венгерского меньшинства в парламенте Украины. Кроме того, Будапешт выступает за расширение использования венгерского языка в образовательной сфере, включая обучение и сдачу экзаменов на венгерском.