Україна та Угорщина цього тижня проведуть переговори щодо меншин

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Україна та новий уряд Угорщини розпочинають роботу над відновленням добросусідських відносин і вже цього тижня проведуть експертні консультації щодо врегулювання питань угорської меншини на Закарпатті. Українська сторона заявила про готовність невідкладно відкрити нову сторінку у взаєминах із Будапештом та оперативно розпочати переговори щодо вступу до ЄС.

Про це стало відомо за підсумками телефонних перемовин очільника українського МЗС Андрія Сибіги з віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан, передає Новини.LIVE.

Експерти України та Угорщини шукатимуть рішення щодо Закарпаття

Київ та Будапешт домовилися вже цього тижня провести черговий раунд експертних консультацій для пошуку практичних і дієвих рішень щодо угорської меншини в Закарпатській області. За словами Андрія Сибіги обидві держави прагнуть забезпечити в цьому процесі цілковиту відповідність європейським стандартам і практикам.

Під час перемовин українська сторона чітко артикулювала своє бачення подальшої взаємодії.

"Ми готові працювати з новим урядом Угорщини над усіма питаннями нашого двостороннього порядку денного, зокрема й щодо національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими державами", — підкреслив Андрій Сибіга.

Разом із тим він звернув увагу на позицію сусідньої країни щодо недавніх атак агресора, додавши: "Я подякував колезі за принципову та оперативну реакцію угорського уряду на останні російські удари по Україні".

Керівники міністерств також приділили значну увагу євроінтеграційному руху та обговорили ширший регіональний, європейський та міжнародний порядок денний. Міністр закордонних справ України підтвердив готовність держави до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів для просування на шляху до членства в ЄС.

"Я підтвердив, що Україна готова без зволікань відкрити нову, взаємовигідну сторінку українсько-угорських відносин", — сказав Сибіга.

Новини.LIVE раніше писав як Андрій Сибіга відзначив покращення взаємовідносин між Україною та Угорщиною після проведених парламентських виборів, де впевнену перемогу отримав Петер Мадяр. Він зазначив, що уряд Угорщини висловив готовність підтримати Україну у кількох питаннях, які раніше всебічно блокував попередній уряд Віктора Орбана.

У березні 2024 року уряд Віктора Орбана надіслав Україні лист з претензіями та вимогами щодо прав нацменшин на Закарпатті. У Будапешті заявили, що очікують від України гарантій для угорської нацменшини, зокрема щодо її представництва у Верховній Раді. Окремо угорська сторона наполягає на можливості здобувати освіту та проходити іспити угорською мовою.

Серед вимог, озвучених урядом Угорщини, — відновлення прав, якими угорська громада в Україні користувалася до 2015 року. Йдеться про право застосовувати угорську мову у публічному просторі, забезпечення політичного представництва як на місцевому, так і на державному рівні, а також запровадження посади спеціального представника угорської меншини у парламенті України. Крім того, Будапешт виступає за розширення використання угорської мови в освітній сфері, включно з навчанням і складанням іспитів угорською.