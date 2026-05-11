Сибіга: є нова динаміка на шляху до ЄС після виборів в Угорщині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Andrij Sybiha/Facebook

Після парламентських виборів в Угорщині Україна фіксує зміни у євроінтеграційному процесі. Київ очікує на нову динаміку у просуванні до членства в Європейському Союзі. Водночас Україна розраховує на посилення практичної підтримки з боку європейських партнерів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги у понеділок, 11 травня.

Сибіга про нову динаміку на шляху до членства України в ЄС

За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, після виборів в Угорщині з’явилися передумови для більш активного руху в напрямку євроінтеграції України. Він наголосив, що Київ бачить позитивні сигнали щодо подальшої співпраці з європейськими інституціями та державами-членами ЄС.

"Після історичних виборів в Угорщині Україна вже бачить нову динаміку на шляху до членства в ЄС", — зазначив міністр.

Окремо Сибіга зупинився на питанні фінансової підтримки України. Він нагадав, що розблокований кредит у 90 мільярдів має посилити макрофінансову стабільність держави.

Кошти планують спрямувати на ключові потреби, зокрема виробництво безпілотників та підготовку до опалювального сезону. У МЗС підкреслюють, що така допомога є важливою для стійкості України в умовах війни.

"Розблокований кредит у 90 мільярдів зміцнить макрофінансову стабільність України та буде спрямований, зокрема, на виробництво дронів і підготовку до зими", — зауважив Сибіга.

Скриншот повідомлення МЗС України/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно готова до початку переговорів щодо вступу в Європейський Союз. Київ розраховує на швидкий старт переговорного процесу та відкриття всіх необхідних напрямів. Про це він сказав під час міжнародних зустрічей у Єревані, де також обговорювали підтримку ЄС для України.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський наголошував на тому, що Україна розраховує лише на повноправне членство в Європейському Союзі. Він зазначав, що будь-які символічні або проміжні формати інтеграції не відповідають інтересам держави. За словами президента, Україна захищає європейські цінності й має бути повноцінним членом ЄС.