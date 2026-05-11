Сибига: есть новая динамика на пути в ЕС после выборов в Венгрии

Дата публикации 11 мая 2026 14:28
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Andrij Sybiha/Facebook

После парламентских выборов в Венгрии Украина фиксирует изменения в евроинтеграционном процессе. Киев ожидает новую динамику в продвижении к членству в Европейском Союзе. В то же время Украина рассчитывает на усиление практической поддержки со стороны европейских партнеров.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги в понедельник, 11 мая.

Сибига о новой динамике на пути к членству Украины в ЕС

По словам главы МИД Андрея Сибиги, после выборов в Венгрии появились предпосылки для более активного движения в направлении евроинтеграции Украины. Он подчеркнул, что Киев видит позитивные сигналы о дальнейшем сотрудничестве с европейскими институтами и государствами-членами ЕС.

"После исторических выборов в Венгрии Украина уже видит новую динамику на пути к членству в ЕС", — отметил министр.

Отдельно Сибига остановился на вопросе финансовой поддержки Украины. Он напомнил, что разблокированный кредит в 90 миллиардов должен усилить макрофинансовую стабильность государства.

Средства планируют направить на ключевые потребности, в частности производство беспилотников и подготовку к отопительному сезону. В МИД подчеркивают, что такая помощь является важной для устойчивости Украины в условиях войны.

"Разблокированный кредит в 90 миллиардов укрепит макрофинансовую стабильность Украины и будет направлен, в частности, на производство дронов и подготовку к зиме", — отметил Сибига.

Скриншот сообщения МИД Украины/Telegram

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически готова к началу переговоров по вступлению в Европейский Союз. Киев рассчитывает на быстрый старт переговорного процесса и открытие всех необходимых направлений. Об этом он сказал во время международных встреч в Ереване, где также обсуждали поддержку ЕС для Украины.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский отмечал, что Украина рассчитывает только на полноправное членство в Европейском Союзе. Он отмечал, что любые символические или промежуточные форматы интеграции не отвечают интересам государства. По словам президента, Украина защищает европейские ценности и должна быть полноценным членом ЕС.

