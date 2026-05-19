Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Народ заслуговує на пам'ять: Зеленський про перепоховання Мельника

Народ заслуговує на пам'ять: Зеленський про перепоховання Мельника

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 18:44
Народ заслуговує на пам'ять: Зеленський про перепоховання Мельника
Володимиир Зеленський. Фото: кадр з відео

Розпочався процес щодо перепоховання голови українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії в Україні. Також готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Перепоховання Андрія Мельника в Україні

"Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов’язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома", — заявив Зеленський.

Він розповів, що зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. За словами президента, це знакові українці ХХ століття, яких поважають. Такж відомо, що готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

"Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз сфокусована зокрема на цьому завданні. Дякую вам. Слава Україні!" — підсумував глава держави. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 17 травня Зеленський обговорив із Коштою присутність ЄС у мирному процесі. Президент вважає, що європейські країни мають бути безпосередньо залучені до цього діалогу та мати чітке представництво.

Крім того, глава держави розповів, що Україна готується до двосторонніх консультацій з Угорщиною. За його словами, є перспективи конструктивного перезапуску відносин.

Володимир Зеленський Андрій Мельник поховання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації