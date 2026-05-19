Народ заслуговує на пам'ять: Зеленський про перепоховання Мельника

Розпочався процес щодо перепоховання голови українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії в Україні. Також готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Перепоховання Андрія Мельника в Україні

"Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов’язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома", — заявив Зеленський.

Він розповів, що зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. За словами президента, це знакові українці ХХ століття, яких поважають. Такж відомо, що готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

"Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз сфокусована зокрема на цьому завданні. Дякую вам. Слава Україні!" — підсумував глава держави.

