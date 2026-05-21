В Украину вернули останки Андрея Мельника и его жены

В Украину в четверг, 21 мая, вернули останки второго главы Организации украинских националистов Андрея Мельника, а также его супруги Софии Федак-Мельник. Они были похоронены в Люксембурге.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, передает Новини.LIVE.

Верещук отметила, что кортеж с прахом Мельника и его жены пересек госграницу Украины. После десятилетий они возвращаются на родную землю. Их встретили украинский флаг, государственный гимн, украинское войско, украинские дети и весь украинский народ.

"Жизнь Андрея Мельника — это пример самоотверженного служения украинской нации и непоколебимой веры в будущее Украины. Его вера, его борьба и его государственное мышление остаются для нас указателем сегодня", — подчеркнула Верещук.

Она говорит, что инициатива президента по созданию Национального Пантеона Героев рассматривается как важный шаг в формировании современной культуры национальной памяти и восстановлении исторической справедливости.

"Мы возвращаем не только выдающихся украинских деятелей, похороненных за рубежом. Мы возвращаем Украине ее историческую память, ее преемственность и ее Героев. Хочу поблагодарить за содействие Закарпатскую ОВА, МВД Украины, Посольство Украины в Словакии, Государственную пограничную службу Украины и Национальную гвардию Украины", — добавила Верещук.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу ОУН Богдана Червака, благодаря поддержке руководителя ОП Кирилла Буданова в Украину вернут прах Андрея Мельника и его супруги Софии.

А украинский лидер Владимир Зеленский отметил старт процесса перезахоронения Андрей Мельника и его жены. Кроме того, готовятся решения по Евгению Коновальцу и другим сильным историческим фигурам.

Буданов назвал возвращение праха Андрея Мельника важнейшим историческим шагом в восстановлении справедливости.