Пуск "Орєшніка": росіяни знищили гаражі у Білій Церкві

"Орєшнік". Фото: росЗМІ

Російські війська у ніч проти 24 травня завдали удару "Орєшніком" по Білій Церкві на Київщині. Внаслідок атаки було знищено кілька гаражів. Наразі експерти проводять аналіз засобів ураження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Удар "Орєшніком" по Білій Церкві

Власюк розповів, що на місці удару у Білій Церкві виявили залишки російського "Орєшніка" і передали їх на дослідження. Внаслідок атаки в місті знищено кілька гаражів.

"Але це була дуже дуже важка ніч. Все доступне з засобів ураження вже передано на дослідження. Стоїмо", — наголосив посадовець.

Зазначимо, раніше у мережі показали, який вигляд має Біла Церква, куди армія РФ вдарила "Орєшніком".

Читайте також:

Що хотіла атакувати РФ "Орєшніком"

Водночас в Defence Express розповіли, що тієї ночі ворог атакував Київ всіма видами зброї. На тлі цього виникло питання, чи міг "Орєшнік" відхилитися від цілі аж на 80 кілометрів і чи хотів ворог атакувати ним столицю.

Більшість аналітиків все ж вважають, що ціллю була саме Біла Церква. Там росіяни, ймовірно, планували вдарити по одному військовому об'єкті або аеродромі. За даними експертів, поки що застосування "Орєшніка" більше має вигляд інструменту тиску та демонстрації можливостей, а не високоточної бойової зброї.

Що стоїть за масованою атакою на Україну 24 травня

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував таким масованим ударом по Києву, якщо Україна вдарить по його "параду перемоги". Однак тепер таким чином він намагається "стерти" ганьбу, якої зазнав, коли випрошував перемир'я на 9 травня.

У матеріалі вказується, що Кремль заявив про "удари по центрах ухвалення рішень у Києві", хоча вони виявилися будівлями музеїв, ринком та житловими будинками.

Як писали Новини.LIVE, 23 травня Володимир Зеленський попереджав, що РФ готує нову масовану атаку з використанням "Орєшніка". Такі дані отримала українська розвідка.

Вже 24 травня ворог завдав одного з наймасованіших ударів по Києву. Сергій Стерненко повідомляв, що армія РФ запустила по Україні ядерну ракету без бойової частини. За його словами, так ворог хоче залякати українців та світ.

Згодом цю інформацію підтвердили у Повітряних силах. Окупанти випустили балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж".