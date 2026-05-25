Пуск "Орешника": россияне уничтожили гаражи в Белой Церкви

"Орешник". Фото: росСМИ

Российские войска в ночь на 24 мая нанесли удар "Орешником" по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки было уничтожено несколько гаражей. Сейчас эксперты проводят анализ средств поражения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Удар "Орешником" по Белой Церкви

Власюк рассказал, что на месте удара в Белой Церкви обнаружили остатки российского "Орешника" и передали их на исследование. В результате атаки в городе уничтожено несколько гаражей.

"Но это была очень очень тяжелая ночь. Все доступное из средств поражения уже передано на исследование. Стоим", — подчеркнул чиновник.

Отметим, ранее в сети показали, как выглядит Белая Церковь, куда армия РФ ударила "Орешником".

Что хотела атаковать РФ "Орешником"

В то же время в Defence Express рассказали, что той ночью враг атаковал Киев всеми видами оружия. На фоне этого возник вопрос, мог ли "Орешник" отклониться от цели аж на 80 километров и хотел ли враг атаковать им столицу.

Большинство аналитиков все же считают, что целью была именно Белая Церковь. Там россияне, вероятно, планировали ударить по одному военному объекту или аэродрому. По данным экспертов, пока что применение "Орешника" больше выглядит как инструмент давления и демонстрации возможностей, а не высокоточного боевого оружия.

Что стоит за массированной атакой на Украину 24 мая

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал таким массированным ударом по Киеву, если Украина ударит по его "параду победы". Однако теперь таким образом он пытается "стереть" позор, который потерпел, когда выпрашивал перемирие на 9 мая.

В материале указывается, что Кремль заявил об "ударах по центрам принятия решений в Киеве", хотя они оказались зданиями музеев, рынком и жилыми домами.

Как писали Новини.LIVE, 23 мая Владимир Зеленский предупреждал, что РФ готовит новую массированную атаку с использованием "Орешника". Такие данные получила украинская разведка.

Уже 24 мая враг нанес один из самых массированных ударов по Киеву. Сергей Стерненко сообщал, что армия РФ запустила по Украине ядерную ракету без боевой части. По его словам, так враг хочет запугать украинцев и мир.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Воздушных силах. Оккупанты выпустили баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж".