Главная Новости дня У РФ есть около 10 "Орешников": массированный удар возможен через неделю

Дата публикации 27 мая 2026 10:51
РС-26 "Рубеж". Фото: росСМИ

У России может быть до десяти "Орешников", а новая массированная атака возможна уже через неделю. Враг наращивает количество баллистики в ударах по Украине.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире День.LIVE.

Запасы "Орешников" в России

Романенко рассказал, что нынешняя интенсивность атак связана, в частности, с дефицитом в Украине антибаллистических ракет для систем противовоздушной обороны. Это, по мнению эксперта, может стимулировать РФ к дальнейшему усилению ударов.

Эксперт также отметил, что российская армия потенциально способна повторить массированный ракетный удар уже примерно через неделю.

"По разным оценкам разведок — нашей и зарубежных, наших союзников — у них есть где-то до десяти "Орешников"", — сказал он.

Как писали Новини.LIVE, 24 мая российские войска ударили "Орешником" по Киевской области. По данным Воздушных сил, это была баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж".

Известно, что оккупанты нанесли удар "Орешником" по Белой Церкви. В результате атаки там было уничтожено несколько гаражей. Сейчас эксперты проводят анализ средств поражения.

обстрелы ракеты война в Украине Орешник
Карина Приходько - Редактор
