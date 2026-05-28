Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не только Киев: депутат предупредил города, которые под наибольшей угрозой

Не только Киев: депутат предупредил города, которые под наибольшей угрозой

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 11:23
Не только Киев: депутат предупредил города, которые под наибольшей угрозой
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС

Зимой от наибольшей угрозой отключений тепла, света и воды находятся четыре украинских города. Враг сосредоточит свои атаки на Киев, Харьков, Днепр и Одессу.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Какие города больше всего под угрозой обстрелов

Нагорняк рассказал, что правительство планирует распределить 40 миллиардов гривен на энергетическую устойчивость пропорционально между всеми регионами Украины. Однако у Украины нет лишних средств для строительства распределенных генераций по всей территории.

"Сегодня у нас нет лишних средств для того, чтобы строить по всей стране железобетонные саркофаги для всех трансформаторов, или строить распределенные генерации по всей территории Украины. Действительно, таких денег нет", — сказал депутат.

По его мнению, ближайшей зимой враг сосредоточит свои атаки на крупнейших населенных пунктах, чтобы вызвать максимальные проблемы с теплом и светом. Зато западные области находятся в зоне меньшего риска.

Читайте также:

"Но у правительства свое мнение и планы устойчивости утверждены по всем регионам. Поэтому, скорее всего, эти 40 миллиардов гривен, они плюс-минус где-то там пропорционально, в зависимости от подписанных контрактов по регионам, будут распределены", — добавил народный избранник.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерала-лейтенанта Игоря Романенко, Россия имеет в запасе около 10 "Орешников". Новая массированная атака возможна уже через неделю.

Кроме того, Кремль угрожает новыми ударами, в частности, по Киеву. Из-за этого ЕС вызвал поверенного в делах РФ. Там назвали такие заявления недопустимой эскалацией и призвали Россию прекратить атаки на гражданское население Украины.

обстрелы свет эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации