Не только Киев: депутат предупредил города, которые под наибольшей угрозой

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС

Зимой от наибольшей угрозой отключений тепла, света и воды находятся четыре украинских города. Враг сосредоточит свои атаки на Киев, Харьков, Днепр и Одессу.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Какие города больше всего под угрозой обстрелов

Нагорняк рассказал, что правительство планирует распределить 40 миллиардов гривен на энергетическую устойчивость пропорционально между всеми регионами Украины. Однако у Украины нет лишних средств для строительства распределенных генераций по всей территории.

"Сегодня у нас нет лишних средств для того, чтобы строить по всей стране железобетонные саркофаги для всех трансформаторов, или строить распределенные генерации по всей территории Украины. Действительно, таких денег нет", — сказал депутат.

По его мнению, ближайшей зимой враг сосредоточит свои атаки на крупнейших населенных пунктах, чтобы вызвать максимальные проблемы с теплом и светом. Зато западные области находятся в зоне меньшего риска.

"Но у правительства свое мнение и планы устойчивости утверждены по всем регионам. Поэтому, скорее всего, эти 40 миллиардов гривен, они плюс-минус где-то там пропорционально, в зависимости от подписанных контрактов по регионам, будут распределены", — добавил народный избранник.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерала-лейтенанта Игоря Романенко, Россия имеет в запасе около 10 "Орешников". Новая массированная атака возможна уже через неделю.

Кроме того, Кремль угрожает новыми ударами, в частности, по Киеву. Из-за этого ЕС вызвал поверенного в делах РФ. Там назвали такие заявления недопустимой эскалацией и призвали Россию прекратить атаки на гражданское население Украины.