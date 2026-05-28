Головна Новини дня На західному кордоні України вже в червні збільшаться черги: що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 01:50
Перевірка авто на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

В Україні вже в червні а західному кордоні збільшаться черги через початок туристичного сезону. Тож українцям рекомендують слідкувати за завантаженістю пунктів пропуску, де цих черг буде менше.

Як передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака, про це заявив Віктор Сампір, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління.

Що варто знати українцям про перетин кордону влітку

За словами Сампіра, що у червні на пунктах пропуску ДПСУ традиційно збільшують кількість персоналу, додаткові місця для перевірки документів, а також залучають мобільні групи для оформлення громадян і транспорту. Причина в тому, що як правило, з початком літнього сезону пасажиропотік зростає на 20%.

"Ми знаємо, що в період червня та в період літнього туристичного сезону зазвичай, як показує практика, до 20% йде збільшення пасажиро транспортного потоку. Люди їдуть на відпочинок, починаються канікули у дітей і дуже багато виїжджають на відпочинок. В такому разі обов'язково йде збільшення персоналу, це з огляду транспортних засобів, перевірки документів — залучаються додаткові робочі місця", — сказав він.

Також Віктор Сампір порекомендував українцям заздалегідь перевіряти термін дії паспортів, стежити за завантаженістю пунктів пропуску, за можливості обирати менш популярні переходи, перетинати кордон у нічний або менш завантажений час.

Окрім того, батькам він дав рекомендацію уважно перевіряти документи дітей перед виїздом за кордон.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно ДПСУ запустила сервіс "Особистий кабінет". Він дозволяє громадянам самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон.

Також ми писали, що за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, з початку повномасштабної війни вже затримано 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон.

кордон Україна ДПСУ
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
