На западной границе Украины уже в июне увеличатся очереди: что надо знать

Проверка авто на границе.

В Украине уже в июне а западной границе увеличатся очереди из-за начала туристического сезона. Поэтому украинцам рекомендуют следить за загруженностью пунктов пропуска, где этих очередей будет меньше.

Как передает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака, об этом заявил Виктор Сампир, заместитель начальника отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления.

Что стоит знать украинцам о пересечении границы летом

По словам Сампира, что в июне на пунктах пропуска ГПСУ традиционно увеличивают количество персонала, дополнительные места для проверки документов, а также привлекают мобильные группы для оформления граждан и транспорта. Причина в том, что как правило, с началом летнего сезона пассажиропоток возрастает на 20%.

"Мы знаем, что в период июня и в период летнего туристического сезона обычно, как показывает практика, до 20% идет увеличение пассажиро транспортного потока. Люди едут на отдых, начинаются каникулы у детей и очень много выезжают на отдых. В таком случае обязательно идет увеличение персонала, это по осмотру транспортных средств, проверки документов - привлекаются дополнительные рабочие места", — сказал он.

Также Виктор Сампир порекомендовал украинцам заранее проверять срок действия паспортов, следить за загруженностью пунктов пропуска, по возможности выбирать менее популярные переходы, пересекать границу в ночное или менее загруженное время.

Кроме того, родителям он дал рекомендацию внимательно проверять документы детей перед выездом за границу.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно ГПСУ запустила сервис "Личный кабинет". Он позволяет гражданам самостоятельно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.

Также мы писали, что по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, с начала полномасштабной войны уже задержано 68,5 тысяч человек, которые пытались незаконно пересечь границу.