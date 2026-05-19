ГПСУ: с 2022 года задержано почти 70 тыс. нарушителей границы

Дата публикации 19 мая 2026 16:24
Задержанные мужчины на границе. Фото: ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с начала полномасштабной войны задержано 68,5 тысячи человек, которые пытались незаконно пересечь границу. По его словам, 4 тысячи нарушителей остановили в пунктах пропуска, а других — на зеленом участке границы или в приграничье.

Об этом Андрей Демченко сообщил в комментарии "Украинской правде", передает Новини.LIVE.

Задержание нарушителей границы с 2022 года

"Украина делает все возможное, чтобы не допускать незаконного пересечения границы. Таких попыток существенно увеличилось со времени войны. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ пограничники задержали 68,5 тысячи человек, которые пытались незаконно пересечь границу на всех ее участках. Из них — 4 тысячи нарушителей были остановлены в пунктах пропуска, а остальные — на зеленом участке границы или в приграничье", — отметил Демченко.

По его словам, большинство нарушителей задержали на границе с Румынией — почти 30 тысяч, а также с Молдовой — 21 тысячу.

Демченко также отметил, что на попытки незаконного пересечения влияют погодные условия. В мае наблюдается небольшой рост количества попыток по сравнению с зимним периодом, однако он остается незначительным.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ, в Украине запустили сервис "Личный кабинет", который позволяет гражданам самостоятельно проверять наличие временных ограничений на выезд за границу.

А недавно Кабмин разрешил выезд за границу для всех женщин без исключений. Ранее такая возможность не распространялась на высокопоставленных чиновников, руководителей органов государственной власти и их заместителей.

граница ГПСУ Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
