Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГПСУ запустила сервис проверки ограничений на выезд за границу

ГПСУ запустила сервис проверки ограничений на выезд за границу

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 15:33
ГПСУ запустила сервис проверки ограничений на выезд за границу
Проверка авто на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Государственная пограничная служба Украины запустила сервис "Личный кабинет". Отныне граждане могут самостоятельно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Новини.LIVE.

Сервис "Личный кабинет" от ГПСУ

Новый сервис "Личный кабинет" позволяет проверять только временные ограничения, установленные судебными или исполнительными органами, в частности из-за алиментов, штрафов или других задолженностей.

В то же время ограничения из-за военного положения в Украине проверяются по отдельным правилам и в кабинете не появляются.

В ГПСУ отметили, что все данные защищены в соответствии с Законом "О защите персональных данных".

Читайте также:

Как работает сервис:

  • Регистрация — через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП
  • Проверка в реальном времени — система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ
  • Результат — мгновенно появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение"
null
Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьера Юлию Свириденко, Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для женщин, разрешив всем гражданкам без исключений пересекать границу.

Кроме того, украинцам, которые планируют поездки в страны Европы, стоит заранее ознакомиться с новыми правилами въезда. Уже в этом году для путешествий по безвизовому режиму введут обязательное электронное разрешение ETIAS.

граница Украина ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации