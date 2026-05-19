ГПСУ запустила сервис проверки ограничений на выезд за границу

Проверка авто на границе.

Государственная пограничная служба Украины запустила сервис "Личный кабинет". Отныне граждане могут самостоятельно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Сервис "Личный кабинет" от ГПСУ

Новый сервис "Личный кабинет" позволяет проверять только временные ограничения, установленные судебными или исполнительными органами, в частности из-за алиментов, штрафов или других задолженностей.

В то же время ограничения из-за военного положения в Украине проверяются по отдельным правилам и в кабинете не появляются.

В ГПСУ отметили, что все данные защищены в соответствии с Законом "О защите персональных данных".

Как работает сервис:

Регистрация — через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП

Проверка в реальном времени — система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ

Результат — мгновенно появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение"

