Кабмин разрешил выезд за границу для всех женщин

Кабинет Министров Украины разрешил выезд за границу для всех женщин без исключений. Отныне все украинки могут ехать в другие страны. Ранее это было запрещено для высших должностных лиц государства, основных руководителей органов госвласти и их заместителей.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.

Разрешение на выезд за границу для всех женщин

Правительство отменило ограничения на выезд за границу для всех женщин, независимо от занимаемых должностей в:

органах государственной власти;

органах местного самоуправления;

государственных предприятиях;

судах.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Юлию Свириденко, недавно правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории чиновниц. Для остальных женщин правила оставались без изменений для обеспечения непрерывной работы государства.

А с июня водители легковых автомобилей смогут бронировать время пересечения границы. Также обновятся возможности для коммерческого транспорта. Речь идет о грузовиках и автобусах.