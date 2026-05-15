Главная Новости дня Кабмин разрешил выезд за границу для всех женщин

Дата публикации 15 мая 2026 17:16
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабинет Министров Украины разрешил выезд за границу для всех женщин без исключений. Отныне все украинки могут ехать в другие страны. Ранее это было запрещено для высших должностных лиц государства, основных руководителей органов госвласти и их заместителей.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.

Правительство отменило ограничения на выезд за границу для всех женщин, независимо от занимаемых должностей в:

  • органах государственной власти;
  • органах местного самоуправления;
  • государственных предприятиях;
  • судах.
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Юлию Свириденко, недавно правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории чиновниц. Для остальных женщин правила оставались без изменений для обеспечения непрерывной работы государства.

А с июня водители легковых автомобилей смогут бронировать время пересечения границы. Также обновятся возможности для коммерческого транспорта. Речь идет о грузовиках и автобусах.

Кабинет министров граница Юлия Свириденко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
