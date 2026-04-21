Очередей на границе станет меньше: водители смогут бронировать время пересечения

Уже с июня водители легковых авто смогут бронировать время пересечения границы. Изменения также будут касаться и других транспортных средств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства развития общин и территорий Украины.

Что появится в системе "еЧерга"

В министерстве рассказали, что начинают разработку нового функционала "єЧерга", который расширит ее использование для легковых автомобилей. Кроме того, будут обновлены возможности для коммерческого транспорта — грузовиков и автобусов.

В частности, в Минразвития отметили, что одним из ключевых нововведений станет возможность бронирования места в электронной очереди для легковых автомобилей.

"Сервис будет доступен через приложение "Дія", сайт и мобильное приложение "еЧерги". Это означает, что электронная очередь будет доступна не только лицензированным перевозчикам, но и гражданам, которые пересекают границу собственным автомобилем — как украинцам, так и иностранцам", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Также запустят автоматическую проверку страхового полиса "Зеленая карта" для всех типов транспорта. Пользователю достаточно будет ввести номер транспортного средства.

Для пассажирских перевозчиков тоже предусмотрено обновление системы. Среди них:

бронирование очереди для транзитных автобусных маршрутов через Украину;

возможность повторной регистрации маятниковых рейсов по одному номеру разрешения;

механизм замены транспортного средства для нерегулярных перевозок.

"Еще одним нововведением станет одноразовое использование документов для нерегулярных перевозок, в частности страниц журнала Interbus или разрешений на перевозку. Это позволит избежать повторного использования документов в системе", — указано на сайте.

Что касается грузовых автомобилей, при бронировании можно будет указать таможенные документы Т1 или книжку МДП (TIR). Их действие будет проверяться автоматически через интеграцию с соответствующими информационными системами.

"Также система будет предусматривать приоритет в очереди для отдельных категорий перевозчиков и грузов — в частности для компаний со статусом АЭО (авторизованный экономический оператор) или для перевозок с таможенными декларациями Т1 и книжками МДП", — резюмировали в министерстве.

Как сообщало Новини.LIVE, 19 апреля существенно было затруднено движение транспорта на трассе Одесса — Рени. Длинные очереди образовались как на выезде из Одессы, так и перед пунктами пропуска на границе с Молдовой и Румынией.

Также мы информировали, что пересечение границы пока возможно только через пункты с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. Однако важный момент заключался в том, что на границе могут проверить, есть ли у вас достаточно денег. Если же нет, тогда во въезде в ту или иную страну могут отказать. Поэтому мы писали, сколько денег нужно иметь на разных пунктах пропуска.