Черг на кордоні стане менше: водії зможуть бронювати час перетину

Автомобіль на кордоні.

Вже з червня водії легкових авто зможуть бронювати час перетину кордону. Зміни також стосуватимуться й інших транспортних засобів.

Що з'явиться у системі "єЧерга"

У міністерстві розповіли, що розпочинають розробку нового функціоналу "єЧерга", який розширить її використання для легкових автомобілів. Окрім того, буде оновлено можливості для комерційного транспорту — вантажівок та автобусів.

Зокрема, у Мінрозвитку наголосили, що одним із ключових нововведень стане можливість бронювання місця в електронній черзі для легкових автомобілів.

"Сервіс буде доступний через застосунок "Дія", сайт та мобільний застосунок "єЧерги". Це означає, що електронна черга буде доступна не лише ліцензованим перевізникам, а й громадянам, які перетинають кордон власним автомобілем – як українцям, так і іноземцям", — йдеться у повідомленні.

Також запустять автоматичну перевірку страхового полісу "Зелена картка" для всіх типів транспорту. Користувачу достатньо буде ввести номер транспортного засобу.

Для пасажирських перевізників теж передбачено оновлення системи. Серед них:

бронювання черги для транзитних автобусних маршрутів через Україну;

можливість повторної реєстрації маятникових рейсів за одним номером дозволу;

механізм заміни транспортного засобу для нерегулярних перевезень.

"Ще одним нововведенням стане одноразове використання документів для нерегулярних перевезень, зокрема сторінок журналу Interbus або дозволів на перевезення. Це дозволить уникнути повторного використання документів у системі", — вказано на сайті.

Щодо вантажних автомобілів, під час бронювання можна буде зазначити митні документи Т1 або книжку МДП (TIR). Їхня чинність перевірятиметься автоматично через інтеграцію з відповідними інформаційними системами.

"Також система передбачатиме пріоритет у черзі для окремих категорій перевізників і вантажів — зокрема для компаній зі статусом АЕО (авторизований економічний оператор) або для перевезень із митними деклараціями Т1 та книжками МДП", — резюмували у міністерстві.

