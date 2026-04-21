Головна Новини дня Черг стане менше: водії зможуть бронювати час перетину кордону

Черг стане менше: водії зможуть бронювати час перетину кордону

Дата публікації: 21 квітня 2026 00:51
Черг на кордоні стане менше: водії зможуть бронювати час перетину
Автомобіль на кордоні. Фото: ДПСУ

Вже з червня водії легкових авто зможуть бронювати час перетину кордону. Зміни також стосуватимуться й інших транспортних засобів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт на Міністерства розвитку громад та територій України.

Що з'явиться у системі "єЧерга"

У міністерстві розповіли, що розпочинають розробку нового функціоналу "єЧерга", який розширить її використання для легкових автомобілів. Окрім того, буде оновлено можливості для комерційного транспорту — вантажівок та автобусів.

Правила перетину кордону зміняться
Анонс нових механізмів. Фото: mindev.gov.ua

Зокрема, у Мінрозвитку наголосили, що одним із ключових нововведень стане можливість бронювання місця в електронній черзі для легкових автомобілів.

"Сервіс буде доступний через застосунок "Дія", сайт та мобільний застосунок "єЧерги". Це означає, що електронна черга буде доступна не лише ліцензованим перевізникам, а й громадянам, які перетинають кордон власним автомобілем – як українцям, так і іноземцям", — йдеться у повідомленні.

Уточнення, що зміниться для водіїв авто. Фото: mindev.gov.ua

Також запустять автоматичну перевірку страхового полісу "Зелена картка" для всіх типів транспорту. Користувачу достатньо буде ввести номер транспортного засобу.

Для пасажирських перевізників теж передбачено оновлення системи. Серед них:

  • бронювання черги для транзитних автобусних маршрутів через Україну;
  • можливість повторної реєстрації маятникових рейсів за одним номером дозволу;
  • механізм заміни транспортного засобу для нерегулярних перевезень.

"Ще одним нововведенням стане одноразове використання документів для нерегулярних перевезень, зокрема сторінок журналу Interbus або дозволів на перевезення. Це дозволить уникнути повторного використання документів у системі", — вказано на сайті.

Україна спрощує перетин кордону
Уточнення, що зміниться для автобусів. Фото: mindev.gov.ua

Щодо вантажних автомобілів, під час бронювання можна буде зазначити митні документи Т1 або книжку МДП (TIR). Їхня чинність перевірятиметься автоматично через інтеграцію з відповідними інформаційними системами.

"Також система передбачатиме пріоритет у черзі для окремих категорій перевізників і вантажів — зокрема для компаній зі статусом АЕО (авторизований економічний оператор) або для перевезень із митними деклараціями Т1 та книжками МДП", — резюмували у міністерстві.

Черги на кордонах - що зміниться
Уточнення, що зміниться для вантажівоок. Фото: mindev.gov.ua

Як повідомляло Новини.LIVE, 19 квітня суттєво був ускладнений рух транспорту на трасі Одеса — Рені. Довгі черги утворилися як на виїзді з Одеси, так і перед пунктами пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.

Також ми інформували, що перетин кордону наразі можливий лише через пункти з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Однак важливий момент полягав у тому, що на кордоні можуть перевірити, ви маєте ви достатньо грошей. Якщо ж ні, тоді у в'їзді до тієї чи іншої країни можуть відмовити. Тож ми писали, скільки грошей потрібно мати на різних пунктах пропуску.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
