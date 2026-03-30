Польща збудує посилений електронний захист на кордоні з Україною

Польща збудує посилений електронний захист на кордоні з Україною

Дата публікації: 30 березня 2026 13:55
Польський кордон. Фото: strazgraniczna.pl

Польща запускає проєкт нового електронного бар'єра на кордоні з Україною. Його планують звести на ділянці Надбужанського підрозділу Прикордонної охорони, а вартість робіт оцінюють приблизно у 450 мільйонів злотих. Для цього готують систему цілодобового спостереження з датчиками, камерами і центром оперативного моніторингу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RMF24.

На кордоні Польщі з Україною встановлять датчики і тепловізори

Основою нової системи захисту будуть підземні кабелі для фіксації сейсмічних коливань, волоконно-оптичні лінії для передачі інформації та силові мережі. Над землею встановлять стовпи з денними камерами та тепловізорами для безперервного спостереження за кордоном.

Усю зафіксовану інформацію система потім передаватиме до центру моніторингу в штабі підрозділу, де її в режимі реального часу аналізуватимуть прикордонники. Очікується, що це дасть змогу швидше виявляти спроби незаконного перетину кордону та інші загрози.

Проєкт оцінюють приблизно у 450 мільйонів злотих. Гроші планують залучати з кількох джерел, зокрема через програму ЄС SAFE, однак цей механізм наразі ускладнений президентським вето. Через це у Польщі ще тривають консультації щодо покриття браку фінансування.

У Польщі заявили, що будівництво додаткового захисту на кордоні розпочинають через наслідки російської збройної агресії проти України, нестабільну ситуацію на східному напрямку, активність злочинних угруповань і зростання кількості диверсійних проявів у країні.

Як повідомляли Новини.LIVE в понеділок, 30 березня, Кабмін схвалив законопроєкти про підвищення податків. Читайте, що зміниться та як це вплине на міжнародні відправлення

Також президент Фінляндії підтвердив, що в неділю, 29 березня, на територію країни залетів український дрон. Александр Стубб зробив заяву щодо безпекової обстановки.

Польща кордон захист
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
