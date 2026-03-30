Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кабмін схвалив оподаткування посилок та цифрових платформ

Кабмін схвалив оподаткування посилок та цифрових платформ

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 12:08
Засідання Кабінету міністрів. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Кабінет міністрів розглянув та схвалив одразу три законопроєкти про підвищення податків. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування посилок та цифрових платформ. Далі документ передадуть для ухвалення до Верховної Ради.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра фінансів Серія Марченка.

Які податкові зміни можуть запровадити в Україні

Якщо парламент ухвалить закон, то в Україні оподатковуватимуться посилки вартістю до 150 євро. Також буде запроваджено податок на продаж з цифрових платформ.

Передбачається, що міжнародні відправлення оподатковуватимуться незалежно від їх вартості — навіть якщо вона становить менше одного євро.

"Податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спрощує адміністрування для громадян. Важливо, що разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро. Це відповідає практикам, які застосовуються в ЄС", — зазначив міністр.

Читайте також:

Крім того, нові зміни затверджують 5% військовий збір на постійній основі.

Запропоновані зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

"Наразі імпорт товарів у посилках до 150 євро не оподатковується ПДВ, що створює нерівні конкурентні умови: українські виробники та ритейл працюють з податковим навантаженням, тоді як іноземні продавці фактично отримують цінову перевагу. Запропоновані зміни передбачають застосування ПДВ до таких товарів. ПДВ нараховуватиметься автоматично і включатиметься у вартість товару ще на етапі покупки на електронній платформі", — пояснив Марченко.

Водночас зберігається звільнення від оподаткування для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро.

Допис Сергія Марченка. Фото: скриншот
Сергій Марченко роз’яснив про нові податки, схвалені урядом. Фото: скриншот

Зазначимо, що ці пункти є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада нещодавно провалила законпроєкт, який передбачав спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Цей документ пропонував користувачам цифрових платформ сплачуватимуть 5% ПДФО та 5% військовий збір до кінця воєнного стану. 

Міністр фінансів України Сергія Марченка під час години запитань до уряду повідомляв, що великі податкові зміни не мають на меті підвищення податків. За його словами, вони запроваджуються, щоб великий, середній і малий бізнеси мали рівні правила гри в частині оподаткування.

Кабінет міністрів товари військовий збір ПДВ
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації