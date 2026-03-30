Кабмін схвалив оподаткування посилок та цифрових платформ

Кабінет міністрів розглянув та схвалив одразу три законопроєкти про підвищення податків. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування посилок та цифрових платформ. Далі документ передадуть для ухвалення до Верховної Ради.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра фінансів Серія Марченка.

Які податкові зміни можуть запровадити в Україні

Якщо парламент ухвалить закон, то в Україні оподатковуватимуться посилки вартістю до 150 євро. Також буде запроваджено податок на продаж з цифрових платформ.

Передбачається, що міжнародні відправлення оподатковуватимуться незалежно від їх вартості — навіть якщо вона становить менше одного євро.

"Податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спрощує адміністрування для громадян. Важливо, що разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро. Це відповідає практикам, які застосовуються в ЄС", — зазначив міністр.

Крім того, нові зміни затверджують 5% військовий збір на постійній основі.

Запропоновані зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

"Наразі імпорт товарів у посилках до 150 євро не оподатковується ПДВ, що створює нерівні конкурентні умови: українські виробники та ритейл працюють з податковим навантаженням, тоді як іноземні продавці фактично отримують цінову перевагу. Запропоновані зміни передбачають застосування ПДВ до таких товарів. ПДВ нараховуватиметься автоматично і включатиметься у вартість товару ще на етапі покупки на електронній платформі", — пояснив Марченко.

Водночас зберігається звільнення від оподаткування для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро.

Сергій Марченко роз’яснив про нові податки, схвалені урядом. Фото: скриншот

Зазначимо, що ці пункти є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада нещодавно провалила законпроєкт, який передбачав спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Цей документ пропонував користувачам цифрових платформ сплачуватимуть 5% ПДФО та 5% військовий збір до кінця воєнного стану.

Міністр фінансів України Сергія Марченка під час години запитань до уряду повідомляв, що великі податкові зміни не мають на меті підвищення податків. За його словами, вони запроваджуються, щоб великий, середній і малий бізнеси мали рівні правила гри в частині оподаткування.