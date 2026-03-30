Кабмин одобрил налогообложение посылок и цифровых платформ

Кабинет министров рассмотрел и одобрил сразу три законопроекта о повышении налогов. Речь идет о продлении военного сбора, налогообложении посылок и цифровых платформ. Далее документ передадут для принятия в Верховную Раду.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра финансов Серия Марченко.

Какие налоговые изменения могут ввести в Украине

Если парламент примет закон, то в Украине будут облагаться налогом посылки стоимостью до 150 евро. Также будет введен налог на продажу с цифровых платформ.

Предполагается, что международные отправления будут облагаться налогом независимо от их стоимости — даже если она составляет менее одного евро.

"Налоговым агентом будет выступать сама платформа, что значительно упрощает администрирование для граждан. Важно, что разовые, некоммерческие продажи личных вещей не будут подлежать налогообложению, если годовой доход от таких операций не превышает 2 тысячи евро. Это соответствует практикам, которые применяются в ЕС", — отметил министр.

Кроме того, новые изменения утверждают 5% военный сбор на постоянной основе.

Предложенные изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

"Сейчас импорт товаров в посылках до 150 евро не облагается НДС, что создает неравные конкурентные условия: украинские производители и ритейл работают с налоговой нагрузкой, тогда как иностранные продавцы фактически получают ценовое преимущество. Предложенные изменения предусматривают применение НДС к таким товарам. НДС будет начисляться автоматически и включаться в стоимость товара еще на этапе покупки на электронной платформе", — пояснил Марченко.

В то же время сохраняется освобождение от налогообложения для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро.

Отметим, что эти пункты являются одним из требований Международного валютного фонда.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада недавно провалила законпроект, который предусматривал специальный режим налогообложения для цифровых платформ. Этот документ предлагал пользователям цифровых платформ платить 5% НДФЛ и 5% военный сбор до конца военного положения.

Министр финансов Украины Сергея Марченко во время часа вопросов к правительству сообщал, что большие налоговые изменения не имеют целью повышение налогов. По его словам, они вводятся, чтобы большой, средний и малый бизнес имели равные правила игры в части налогообложения.