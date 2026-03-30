Нардепы хотят запретить ученикам использовать телефоны

Ученица с телефоном в школе. Фото: Суспільне Черкаси

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15105 относительно обязательств соискателей образования не использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы. Исключением могут быть образовательные и медицинские нужды. Автором документа является нардеп Георгий Мазурашу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

В каких случаях школьники могут использовать телефоны

В сопроводительных документах на сайте Рады отмечается, что законопроект должен решить проблемы отвлечения от образовательного процесса и других сопутствующих проблем, связанных с использованием указанных технических средств.

"Соискатели образования обязаны не использовать во время уроков (занятий) телефоны, планшеты и смарт-часы за исключением образовательных и/или медицинских нужд", — говорится в проекте закона.

Отмечается, что такая практика уже работает в Нидерландах, Дании и других странах мира.

"Принятие закона позволит поднять уровень уважения к преподавателям и решить проблему отвлечения от образовательного процесса, а также другие сопутствующие проблемы, связанные с использованием указанных в проекте технических средств", — прогнозирует автор.

