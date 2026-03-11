Telegram-каналы могут обязать указывать владельца

Рада рассмотрит деанонимизацию Telegram. Фото: пресс-служба парламента, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Парламент намерен уже завтра перейти к рассмотрению законопроекта №11115, направленного на установление правил для онлайн-площадок, через которые распространяется массовый контент. Инициатива предусматривает отмену анонимности для каналов в Telegram.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.

Заблокируют ли Telegram в Украине — что предусматривает проект

"Дожали! Только что согласительный совет поддержал требование "Европейской Солидарности" рассмотреть законопроект о деанонимизации Telegram в парламенте на этой неделе. Законопроект стоит в повестке дня уже завтра", — написала Геращенко.

Отметим, что данный документ зарегистрировали в парламенте еще в марте 2024 года.

Он предусматривает создание четких правил для платформ, через которые массово распространяется контент, включая каналы в Telegram. В частности, предлагается:

обязать платформы сотрудничать с украинскими государственными органами и реагировать на их официальные запросы;

ввести правила реагирования на незаконный или опасный контент;

установить требования к прозрачности работы платформ и происхождения их владельцев;

предусмотреть меры для предотвращения использования сервисов в информационных операциях или для распространения пропаганды.

В сопроводительных документах отмечается, что сейчас такие сервисы фактически находятся вне полноценного правового регулирования, что создает риски для государства и пользователей.

В то же время законопроект не предусматривает блокировку Telegram.

Регулирование Telegram в Украине

В Украине деятельность Telegram-каналов до сих пор никак не урегулирована. Недавно Временная следственная комиссия по возможным противоправным действиям должностных лиц, госорганов и других представителей сектора экономики направили запрос в Государственную налоговую службу относительно девяти владельцев крупных Telegram-каналов. Однако чиновники не провели проверку.

Кроме того, Россия легко использует Telegram-каналы для вербовки украинцев. В частности, в результате такой истории произошел теракт во Львове. За выполнение теракта кураторы из ФСБ пообещали подозреваемой 60 тысяч гривен вознаграждения.