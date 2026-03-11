Відео
Головна Новини дня Нові правила для Telegram — які зміни може ухвалити Рада

Нові правила для Telegram — які зміни може ухвалити Рада

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 16:05
Законопроєкт щодо врегулювання Telegram — які правила хочуть запровадити для каналів
Рада розгляне деанонімізацію Telegram. Фото: пресслужба парламенту, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Верховна Рада завтра розгляне проєкт закону №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. Документ передбачає деанонімізацію Telegram-каналів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис нардепки від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко.

Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Чи заблокують Telegram в Україні — що передбачає проєкт

"Дотиснули! Тільки що погоджувальна рада підтримала вимогу "Європейської Солідарності" розглянути законопроєкт про деанонімізацію Telegram в парламенті цього тижня. Законопроєкт стоїть в порядку денному вже завтра", — написала Геращенко.

Зазначимо, що даний документ зареєстрували в парламенті ще у березні 2024 року.

Він передбачає створення чітких правил для платформ, через які масово розповсюджується контент, включно з каналами у Telegram. Зокрема, пропонується:

  • зобов’язати платформи співпрацювати з українськими державними органами та реагувати на їхні офіційні запити;
  • запровадити правила щодо реагування на незаконний або небезпечний контент;
  • встановити вимоги до прозорості роботи платформ і походження їхніх власників;
  • передбачити заходи для запобігання використанню сервісів у інформаційних операціях або для поширення пропаганди.

У супровідних документах зазначається, що зараз такі сервіси фактично перебувають поза повноцінним правовим регулюванням, що створює ризики для держави та користувачів.

Водночас законопроєкт не передбачає блокування Telegram.

Регулювання Telegram в Україні

В Україні діяльність Telegram-каналів досі ніяк не врегульована. Нещодавно Тимчасова слідча комісія щодо можливих протиправних дій посадовців, держорганів та інших представників сектору економіки надіслали запит до Державної податкової служби щодо дев'ятьох власників великих Telegram-каналів. Проте посадовці не провели перевірку.

Крім того, Росія легко використовує Telegram-канали для вербування українців. Зокрема, внаслідок такої історії стався теракт у Львові. За виконання теракту куратори з ФСБ пообіцяли підозрюваній 60 тисяч гривень винагороди.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
