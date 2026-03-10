Скільки заробляють популярні Telegram-канали — відповідь нардепки

Люди з телефонами. Фото: AP

Народна депутатка Вікторія Сюмар назвала, який дохід популярних Telegram-каналів. За її словами, він може сягати 20 тисяч доларів на день.

Про це Вікторія Сюмар сказала під час засідання ТСК у Києві у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Дохід популярних Telegram-каналів

Сюмар розповіла, що популярні Telegram-канали можуть отримувати до 40 тисяч доларів лише за один інформаційний пакет, який просить поширити замовник.

"Ця інформація не перевіряється жодним чином, це немає значення. Вони не несуть відповідальності за рекламу, це ще одне питання. Інформаційний комітет добре знає, як це працює, тому що, в принципі, будь-яке інше ЗМІ, воно несе відповідальність", — зазначила вона.

За її словами, дуже багато питань є про відповідальність. Сюмар каже, що за один день дохід Telegram-каналу може бути 20 тисяч доларів.

"Це Telegram-канал, який десь приблизно від 400 тисяч до мільйона підписників має", — додала нардепка.

Робота Telegram в Україні

ТСК надіслала запит до Державної податкової служби щодо декількох власників великих Telegram-каналів, які ведуть підприємницьку діяльність.

Ключовою темою під час засідання ТСК 10 березня є перевірка діяльності анонімних Telegram-каналів. Зокрема, йдеться про діяльність поза рамками закону.

Раніше нардепка Ірина Борзова заявила, що у Раді немає законопроєктів про блокування Telegram. Водночас вона наголосила, що канали та будь-який звʼязок не можуть бути анонімними.