Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепка назвала дохід популярних Telegram-каналів

Нардепка назвала дохід популярних Telegram-каналів

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 14:30
Скільки заробляють популярні Telegram-канали — відповідь нардепки
Люди з телефонами. Фото: AP

Народна депутатка Вікторія Сюмар назвала, який дохід популярних Telegram-каналів. За її словами, він може сягати 20 тисяч доларів на день.

Про це Вікторія Сюмар сказала під час засідання ТСК у Києві у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Дохід популярних Telegram-каналів

Сюмар розповіла, що популярні Telegram-канали можуть отримувати до 40 тисяч доларів лише за один інформаційний пакет, який просить поширити замовник.

"Ця інформація не перевіряється жодним чином, це немає значення. Вони не несуть відповідальності за рекламу, це ще одне питання. Інформаційний комітет добре знає, як це працює, тому що, в принципі, будь-яке інше ЗМІ, воно несе відповідальність", — зазначила вона.

За її словами, дуже багато питань є про відповідальність. Сюмар каже, що за один день дохід Telegram-каналу може бути 20 тисяч доларів.

"Це Telegram-канал, який десь приблизно від 400 тисяч до мільйона підписників має", — додала нардепка.

Робота Telegram в Україні

ТСК надіслала запит до Державної податкової служби щодо декількох власників великих Telegram-каналів, які ведуть підприємницьку діяльність.

Ключовою темою під час засідання ТСК 10 березня є перевірка діяльності анонімних Telegram-каналів. Зокрема, йдеться про діяльність поза рамками закону.

Раніше нардепка Ірина Борзова заявила, що у Раді немає законопроєктів про блокування Telegram. Водночас вона наголосила, що канали та будь-який звʼязок не можуть бути анонімними.

соцмережі гроші Україна нардепи Telegram заробіток
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації