Главная Новости дня В Раде назвали, какой заработок получают Telegram-каналы

В Раде назвали, какой заработок получают Telegram-каналы

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:30
Сюмар рассказала о доходах Telegram-каналов
Люди с телефонами. Фото: AP

Народный депутат Виктория Сюмар сообщила, сколько могут зарабатывать популярные Telegram-каналы. По ее словам, их ежедневный доход иногда достигает 20 тысяч долларов.

Об этом Виктория Сюмар сказала во время заседания ВСК в Киеве во вторник, 10 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Доход популярных Telegram-каналов

Сюмар рассказала, что популярные Telegram-каналы могут получать до 40 тысяч долларов только за один информационный пакет, который просит распространить заказчик.

"Эта информация не проверяется никоим образом, это не имеет значения. Они не несут ответственности за рекламу, это еще один вопрос. Информационный комитет хорошо знает, как это работает, потому что, в принципе, любое другое СМИ, оно несет ответственность", — отметила она.

По ее словам, очень много вопросов есть об ответственности. Сюмар говорит, что за один день доход Telegram-канала может быть 20 тысяч долларов.

"Это Telegram-канал, который где-то примерно от 400 тысяч до миллиона подписчиков имеет", — добавила нардеп.

Работа Telegram в Украине

ВСК направила запрос в Государственную налоговую службу относительно нескольких владельцев крупных Telegram-каналов, которые ведут предпринимательскую деятельность.

Ключевой темой во время заседания ВСК 10 марта является проверка деятельности анонимных Telegram-каналов. В частности, речь идет о деятельности вне рамок закона.

Ранее нардеп Ирина Борзова заявила, что в Раде нет законопроектов о блокировании Telegram. В то же время она подчеркнула, что каналы и любая связь не могут быть анонимными.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
