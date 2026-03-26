Вениславский: закон о космических силах поможет противодействовать "Орешнику"

Главная Новости дня Вениславский: закон о космических войсках усилит защиту от "Орешника"

Дата публикации 26 марта 2026 16:07
Нардеп Федор Вениславский. Фото: пресс-служба Рады

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада должна вносить в повестку дня и голосовать любые законодательные инициативы, которые имеют целью усилить обороноспособность и обороноспособность Вооруженных сил или других составляющих сектора безопасности и обороны. В частности, речь идет о законопроекте по киберсилам и космическим силам. Документы уже готовы к рассмотрению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в четверг, 26 марта.

Законопроекты о киберсилах и космических силах уже готовы к рассмотрению

"К большому сожалению, на сегодняшний день в парламенте есть целый ряд законопроектов, которые направлены именно на усиление нашего сектора безопасности и обороны, но которые почему-то не вносятся в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады Украины", — заявил Вениславский.

По словам нардепа, законопроект о киберсилах Вооруженных сил Украины уже полностью готов к принятию в целом.

"И вчера генерал Сырский (главнокомандующий ред.) подтвердил, что Вооруженные силы нуждаются в законе о киберсилах, поскольку это усилит наши возможности и переведет в легальное законодательное поле деятельность наших киберспециалистов, которые так наносят ощутимый вред врагу", — добавил он.

Второй законопроект, который также прошел рекомендацию комитета национальной безопасности, обороны и разведки для включения в повестку дня, но также не включается в повестку дня — это закон о космических силах.

"Враг применяет против Украины средства поражения с космическими элементами, так называемый "Орешник". Поэтому противодействовать таким средствам поражения мы можем только адекватными силами. Я обращаюсь к Согласительному совету, к руководству Верховной Рады внести эти важные законы в повестку дня, а к коллегам проголосовать их единогласно", — подытожил Вениславский.

Законопроект о космических силах

Автором законопроекта №13255 является Федор Венславский. Он предусматривает внесение изменений в законодательство о Вооруженных силах Украины с целью обновления их структуры в соответствии с современными вызовами войны. Речь идет об адаптации армии к новым условиям, в которых важную роль играют технологии, в частности космические.

Ключевой идеей документа является возможность дополнить существующую структуру ВСУ новым направлением — космическим компонентом. Таким образом, наряду с традиционными видами войск, такими как Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы, может появиться отдельное подразделение, ответственное за деятельность в космической сфере.

Речь идет не о ведении боевых действий в космосе, а о развитии и использовании технологий, которые уже играют критическую роль в современной войне. В частности, это управление спутниками, обеспечение связи, получение разведывательных данных, навигация и фиксация ракетных запусков. Такие инструменты позволяют значительно повысить эффективность военных операций и обеспечить технологическое преимущество.

Как сообщали Новини.LIVE, по состоянию на январь Россия имела не более 3-4 ракет типа "Орешник". Российская армия рассчитывает изготавливать пять единиц такого вооружения в год. Москва врет о количестве своего оружия, чтобы пугать страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может разместить "Орешник" в Беларуси. Для этого уже развивают инфраструктуру. В связи с этим глава украинского государства ввел санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
