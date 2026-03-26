Веніславський: закон про космічні сили допоможе протидіяти "Орєшніку"

Нардеп Федір Веніславський.

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада має вносити в порядок денний та голосувати будь-які законодавчі ініціативи, які мають на меті посилити обороноздатність та обороноспроможність Збройних сил чи інших складових сектору безпеки і оборони. Зокрема, йдеться про законопроєкт щодо кіберсил та космічних сил. Документи вже готові до розгляду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту в четвер, 26 березня.

Законопроєкти про кіберсили на космічні сили вже готові до розгляду

"На превеликий жаль, на сьогоднішній день в парламенті є ціла низка законопроєктів, які спрямовані саме на посилення нашого сектору безпеки і оборони, але які чомусь не вносяться до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України", — заявив Веніславський.

За словами нардепа, законопроєкт про кіберсили Збройних сил України вже повністю готовий до ухвалення в цілому.

"І учора генерал Сирський (головнокомандувач — ред.) підтвердив, що Збройні сили потребують закону про кіберсили, оскільки це посилить наші спроможності і переведе в легальне законодавче поле діяльність наших кіберфахівців, які так завдають відчутної шкоди ворогу", — додав він.

Другий законопроєкт, який також пройшов рекомендацію комітету національної безпеки, оборони та розвідки для включення до порядку денного, але також не включається в порядок денний — це закон про космічні сили.

"Ворог застосовує проти України засоби враження з космічними елементами, так званий "Орєшнік". Тому протидіяти таким засобам враження ми можемо лише адекватними силами. Я звертаюся до Погоджувальної ради, до керівництва Верховної Ради внести ці важливі закони до порядку денного, а до колег проголосувати їх одностайно", — підсумував Веніславський.

Авторм законопроєкта №13255 є Федір Венславський. Він передбачає внесення змін до законодавства про Збройні сили України з метою оновлення їхньої структури відповідно до сучасних викликів війни. Йдеться про адаптацію армії до нових умов, у яких важливу роль відіграють технології, зокрема космічні.

Ключовою ідеєю документа є можливість доповнити існуючу структуру ЗСУ новим напрямом — космічним компонентом. Таким чином, поряд із традиційними видами військ, як-от Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили, може з’явитися окремий підрозділ, відповідальний за діяльність у космічній сфері.

Йдеться не про ведення бойових дій у космосі, а про розвиток і використання технологій, які вже відіграють критичну роль у сучасній війні. Зокрема, це управління супутниками, забезпечення зв’язку, отримання розвідувальних даних, навігація та фіксація ракетних запусків. Такі інструменти дозволяють значно підвищити ефективність військових операцій і забезпечити технологічну перевагу.

Як повідомляли Новини.LIVE, станом на січень Росія мала не більше 3–4 ракет типу "Орєшнік". Російська армія розраховує виготовляти п’ять одиниць такого озброєння на рік. Москва бреше про кількість своєї зброї, щоб лякати країни ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може розмістити "Орєшнік" у Білорусі. Для цього вже розбудовують інфраструктуру. У зв’язку з цим глава української держави запровадив санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.