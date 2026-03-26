Рада підтримала проєкт про цифровізацію у сфері спорту

Депутати у парламентській залі. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до ЗУ "Про фізичну культуру і спорт". Зміни стосуються визначення загальних засад впровадження та адміністрування публічних електронних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем. "За" проголосували 249 нардепів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у четвер, 26 березня.

В Україні буде створено єдину систему "Цифровий спорт"

Ініціатива передбачає цифрову трансформацію сфери фізичної культури та спорту шляхом запровадження сучасних інформаційних інструментів. Йдеться про створення системи електронних реєстрів, сервісів та інформаційних платформ, які забезпечать ефективне накопичення, обробку і використання даних, а також спростять управління галуззю на державному рівні. Зокрема, йдеться про оцифрування публічних послуг, зокрема, онлайн-присвоєння спортивних звань.

Для цього пропонується внести зміни до чинного законодавства. Зокрема, до профільного закону планують додати новий термін — "Цифровий спорт", переглянути підхід до визначення поняття "спортивна споруда" та закріпити можливість активного використання державних цифрових ресурсів у сфері управління спортом.

Окрему увагу приділено налагодженню обміну інформацією між різними державними системами.

Законопроєкт формує правову основу для електронної взаємодії між публічними реєстрами та інформаційно-комунікаційними системами органів влади, що дозволить автоматизувати значну частину процесів. Також документ визначає функції центрального органу виконавчої влади, який відповідатиме за формування політики у сфері спорту, зокрема в частині впровадження цифрових рішень.

Як повідомив в ефірі "Вечір.LIVE" нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко, вже більше року в залі Верховної Ради не збиралось більш як 228 народних обранців. Через це в парламенті виникає криза, а монобільшість втратила здатність ухвалювати рішення.

Натомість в ефірі "Ранок.LIVE" нардепка від "Слуги Народу" Галина Янченко зазначила, що Рада виконує свою функцію. За її словами, парламентської кризи в країні немає.