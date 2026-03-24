Горбенко: у Верховній Раді понад рік не збиралось більш як 228 нардепів

Горбенко: у Верховній Раді понад рік не збиралось більш як 228 нардепів

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 02:35
Горбенко: у Верховній Раді понад рік не збиралось більш як 228 нардепів
Верховна Рада. Фото: facebook.com/RublevVyacheslav

Нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що народні депутати України не ходять на роботу. Наразі вже понад рік в залі Верховної Ради не збиралось більш як 228 народних обранців.

Про це він сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

За словами Горбенка, монобільшість давно втратила здатність ухвалювати рішення. Причина у фізичній відсутності депутатів на робочих місцях.

Також він наголосив на гострій потребі присутності народних обранців на фронті.

"Мені цікаво, хто там з колег готовий поїхати до фронту, щоб допомогти військовим, побачити й відчути, що ця допомога потрібна не тільки фізично бути присутнім, а ще сильний тил повинен бути в країні, щоб військові були впевнені в цьому", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Данило Гетманцев заявив, що в Україні політична криза. Вона охоплює як владу, так в опозицію. За його словами, така криза перешкоджає ухваленню законів, які вимагає МВФ та ЄС.

Окрім того, тиждень тому Гетманцев сказав, що результативність Верховної Ради стрімко наближається до нуля.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
