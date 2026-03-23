Комітет підтримав заяву нардепки Володіної про складання мандату

Комітет підтримав заяву нардепки Володіної про складання мандату

Дата публікації: 23 березня 2026 11:55
Комітет підтримав заяву нардепки Володіної про складання мандату
Дар'я Володіна. Фото: Дар'я Володіна / Facebook

Народна депутатка "Слуги народу" Дар'я Володіна подала заяву про складання мандату. Регламентний Комітет підтримав це рішення на своєму засіданні. Далі це питання винесуть в зал парламенту.

Про це повідомиляє Новини.LIVE з посиланням на заяву нардепа Ярослава Железняка. 

Читайте також:
допис Железняка про складання мандата Володіною
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Остаточне рішення щодо складання мандату Володіною мають ухвалити нардепи

"Регламентний Комітет підтримав на своєму засіданні заяву народного депутата Володіної щодо складання мандату", — йдеться в повідомленні.

Тепер заяву Володіної має розглянути Верховна Рада.

"У даному випадку далі треба буде голосувати у залі (226 голосів) для того, щоб постанова набрала силу", — зазначив Железняк. 

Володіна обрана до "Слуги народу" по загальному списку, тому на загальну кількість членів фракції це не вплине.

Що відомо про Дар’ю Володіну

Дар’я Володіна народилася 16 квітня 1991 року в Кропивницькому.

Свій професійний шлях розпочинала у медіасфері: у 2012–2014 роках працювала журналісткою на "Першому Національному", а також була ведучою MAXXI TV та PR-менеджеркою Центру політичних рішень.

У 2012–2013 роках обіймала посаду виконавчої директорки "2Capitales Radio", після чого у 2014–2015 роках працювала радіоведучою на DJFM Ukraine.

У 2016 році заснувала PR-агенцію PR Space та керувала компанією Iconic Creations у Нью-Йорку. У 2017 році відповідала за репутаційний менеджмент пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні. Згодом працювала у сфері політичного аналізу як експертка й оглядачка, а також обіймала посаду CEO в iCreations agency до обрання в парламент.

Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальностями "корпоративні фінанси" та "право", також навчалася в Дипломатичній академії при МЗС України.

Під час парламентських виборів 2019 року пройшла до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під №65 як позапартійна кандидатка.

У парламенті приєдналася до однойменної фракції та увійшла до Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Згодом стала членкинею партії. 

У 2021 році долучилася до міжфракційного об’єднання "Розумна політика", сформованого за ініціативи колишнього голови парламенту Дмитра Разумкова.

Десятки депутатів ВР хочуть скласти мандати

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко заявив, що мандат хочуть скласти ще 50-60 парламентарів. За його словами, причиною є низька зарплата та довга каденція.

Крім того, роботу Ради розкритикував голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та закликав колег зосередитись на роботі. Протягом останніх пленарних тижнів нардепи не можуть ухвалити багато важливих питань.

Верховна Рада нардепи парламент складання мандату
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
