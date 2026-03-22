Україна не допустить ШІ до підрахунку голосів на виборах

Україна не допустить ШІ до підрахунку голосів на виборах

Дата публікації: 22 березня 2026 13:27
Виборча дільниця. Фото: УНІАН

Завідувач науково-дослідної частини Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Микита Клименко висловився про можливе залучення штучного інтелекту до виборів в Україні. Він наголосив, що його не допустять до підрахунку голосів.

Про це Микита Клименко сказав в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Штучний інтелект не рахуватиме голоси на виборах

Клименко наголосив, що будь-яка система на виборах повинна бути повністю ізольована від зовнішнього втручання. За його словами, ШІ можуть долучити для аналізу документі, але для підрахунку голосів точно ні.

"Якщо будуть проводитися голосування за допомогою електронних систем, можливо. Для аналізу кіберзагроз, які можуть бути в виборчому процесі, це теж варіант, але тут вже більш специфічні моделі повинні застосовуватись, а не загальні мовні", — додав він.

Зазначимо, ЦВК готує оновлення виборчого законодавства, які передбачають відмову від прив’язки виборців до місця реєстрації

Раніше український лідер Володимир Зеленський наголошував, що наразі не знає, коли можуть відбутися вибори

А очільник правління Комітету виборців України Олексій Кошель розповідав, що у квітні, ймовірно, можна буде побачити фінальний результат законопроєкту про вибори після війни.

вибори Україна штучний інтелект документи
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
