ЦВК змінить правила голосування для українців

Будівля Центральної виборчої комісії в Києві. Фото: УНІАН

Центральна виборча комісія України готує зміни до виборчого законодавства. Вони передбачають скасування прив'язки виборця до місця офіційної реєстрації. Нововведення дозволять громадянам самостійно обирати дільницю для голосування.

При цьому обов'язковою умовою залишиться підтвердження українського громадянства, повідомляє портал Новини.LIVE.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, повідомив, що проведення голосування на тимчасово окупованих територіях не планується. Зміни орієнтовані на внутрішньо переміщених осіб та українців за кордоном. Це має допомогти державі заздалегідь організувати процес та інфраструктуру.

Що зміниться для українців

Передбачається, що громадяни зможуть вільно змінювати виборчу адресу та місце голосування без додаткових документів. Такий підхід спростить участь у виборах для мільйонів людей як усередині країни, так і за її межами. Водночас залишаються невирішені питання, зокрема щодо виборців із зареєстрованими адресами на території Білорусі.

"Це дасть змогу громадянину вільно обирати місце голосування і допоможе державі створити для нього необхідні умови. Чітко зрозуміло, що вибори на окупованих територіях проводитися не будуть за жодних обставин", — пояснив Дубовик.

