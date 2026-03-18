ЦИК изменит правила голосования для украинцев
Центральная избирательная комиссия Украины готовит изменения в избирательное законодательство. Они предусматривают отмену привязки избирателя к месту официальной регистрации. Нововведения позволят гражданам самостоятельно выбирать участок для голосования.
При этом обязательным условием останется подтверждение украинского гражданства, сообщает портал Новини.LIVE.
Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, сообщил, что проведение голосования на временно оккупированных территориях не планируется. Изменения ориентированы на внутренне перемещенных лиц и украинцев за границей. Это должно помочь государству заранее организовать процесс и инфраструктуру.
Что изменится для украинцев
Предполагается, что граждане смогут свободно менять избирательный адрес и место голосования без дополнительных документов. Такой подход упростит участие в выборах для миллионов людей как внутри страны, так и за ее пределами. В то же время остаются нерешенные вопросы, в частности относительно избирателей с зарегистрированными адресами на территории Беларуси.
"Это позволит гражданину свободно выбирать место голосования и поможет государству создать для него необходимые условия. Чётко понятно, что выборы на оккупированных территориях проводиться не будут ни при каких обстоятельствах", — объяснил Дубовик.
Напомним, ранее мы объяснили, может ли человек с пропиской зарегистрировать другого в чужом жилье.
Также стало известно, что жители одной из прифронтовых громад могут оформить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
