Украина не допустит ИИ к подсчету голосов на выборах

Избирательный участок. Фото: УНИАН

Заведующий научно-исследовательской частью Государственного университета информационно-коммуникационных технологий Никита Клименко высказался о возможном привлечении искусственного интеллекта к выборам в Украине. Он отметил, что его не допустят к подсчету голосов.

Об этом Никита Клименко сказал в эфире День.LIVE.

Искусственный интеллект не будет считать голоса на выборах

Клименко подчеркнул, что любая система на выборах должна быть полностью изолирована от внешнего вмешательства. По его словам, ИИ могут привлечь для анализа документов, но для подсчета голосов точно нет.

"Если будут проводиться голосования с помощью электронных систем, возможно. Для анализа киберугроз, которые могут быть в избирательном процессе, это тоже вариант, но здесь уже более специфические модели должны применяться, а не общие языковые", — добавил он.

Отметим, ЦИК готовит обновление избирательного законодательства, которые предусматривают отказ от привязки избирателей к месту регистрации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что пока не знает, когда могут состояться выборы.

А глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказывал, что в апреле, вероятно, можно будет увидеть финальный результат законопроекта о выборах после войны.