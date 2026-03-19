Нардепка отримала 2 роки в’язниці за схему з виїздом за кордон

Нардепка Людмила Марченко. Фото: Transparency International Ukraine

У четвер, 19 березня, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі про незаконне отримання 11,3 тис. доларів за сприяння у виїзді за кордон. Винними визнано народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю. Обом призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання ВАКС.

Вирок суду щодо Марченко та Колеснік

Суд визнав нардепку Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік винними. Встановлено, що вони обіцяли внести до системи "Шлях" інформацію про двох чоловіків призовного віку, що дало б їм можливість законно виїхати за межі України.

Правоохоронці кваліфікували їхні дії за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Рішення суду: призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Крім того, нардепці заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. А її помічниці — працювати у структурах, пов’язаних із оформленням дозволів на виїзд громадян за кордон.

Вирок набуде законної сили через 30 днів із моменту проголошення. Його можна оскаржити в апеляційному порядку.

Марченко викинула хабар через паркан

Нардепці Марченко підозру у сприянні незаконному виїзду чоловіків за межі України було оголошено 11 липня 2023 року. Під час обшуку нардепка заявила, що гроші не її — їх нібито принесла на зберігання помічниця.

Згодом з’явилося відео, як один із отриманих хабарів вона намагалася позбутися, перекинувши гроші через паркан свого домоволодіння. Одна така послуга коштувала 5,3 тис. доларів.