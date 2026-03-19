Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепка отримала 2 роки в’язниці за схему з виїздом за кордон

Нардепка отримала 2 роки в’язниці за схему з виїздом за кордон

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 18:43
Нардепка Людмила Марченко. Фото: Transparency International Ukraine

У четвер, 19 березня, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі про незаконне отримання 11,3 тис. доларів за сприяння у виїзді за кордон. Винними визнано народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю. Обом призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання ВАКС.

Вирок суду щодо Марченко та Колеснік

Суд визнав нардепку Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік винними. Встановлено, що вони обіцяли внести до системи "Шлях" інформацію про двох чоловіків призовного віку, що дало б їм можливість законно виїхати за межі України.

Правоохоронці кваліфікували їхні дії за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Рішення суду: призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Крім того, нардепці заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. А її помічниці — працювати у структурах, пов’язаних із оформленням дозволів на виїзд громадян за кордон.

Вирок набуде законної сили через 30 днів із моменту проголошення. Його можна оскаржити в апеляційному порядку.

Марченко викинула хабар через паркан

Нардепці Марченко підозру у сприянні незаконному виїзду чоловіків за межі України було оголошено 11 липня 2023 року. Під час обшуку нардепка заявила, що гроші не її — їх нібито принесла на зберігання помічниця.

Згодом з’явилося відео, як один із отриманих хабарів вона намагалася позбутися, перекинувши гроші через паркан свого домоволодіння. Одна така послуга коштувала 5,3 тис. доларів.

Верховна Рада суд хабар народні депутати
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації