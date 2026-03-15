Зеленський: депутати мають працювати або йти на фронт

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які хочуть скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати у Верховній Раді, або ж йти служити на фронт. Глава держави зазначив, що готовий ініціювати зміни до закону про мобілізацію. Згідно з цими змінами ті народні депутати, які втрачають мандат, долучаються до лав Збройних сил України.

Заява Володимира Зеленського, передає "Суспільне".

Зеленський про мобілізацію народних депутатів

Президент Володимир Зеленський заявив, що ще від початку повномасштабної війни Росії проти України були народні депутати, які хотіли скласти мандат..

Водночас за його словами, під час війни парламентарям доведеться продовжувати працювати. Якщо ж хтось не готовий виконувати свої обов’язки, глава держави допускає можливість ініціювати перегляд змін до законодавства про мобілізацію.

"Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід", — резюмував український лідер.

Нещодавно командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко заявив, що однією з головних проблем Сил оборони України залишається нестача військових. Бійці, які воюють від початку повномасштабного вторгнення або ще з 2014 року, вже виснажені, однак замінити їх поки що нікому.

Також ми інформували, що в Україні запровадять нові правила мобілізації. Відтак, будуть внесені зміни у процес оповіщення військовозобов'язаних — працівникам ТЦК та СП можуть заборонити неправомірно затримувати громадян.

Раніше адвокат пояснював, як змінилися правила щодо мобілізації жінок. Нині українки, що мають фармацевтичну або медичну освіту, повинні перебувати на військовому обліку. Однак автоматичного призову жінок до армії немає.