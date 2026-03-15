Зеленский: депутаты должны работать или идти на фронт

Зеленский: депутаты должны работать или идти на фронт

Дата публикации 15 марта 2026 12:34
Зеленский: депутаты должны работать или идти на фронт
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты, которые хотят сложить мандат во время военного положения, должны или продолжать работать в Верховной Раде, или же идти служить на фронт. Глава государства отметил, что готов инициировать изменения в закон о мобилизации. Согласно этим изменениям те народные депутаты, которые теряют мандат, приобщаются в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, передает "Суспільне".

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще с начала полномасштабной войны России против Украины были народные депутаты, которые хотели сложить мандат.

В то же время по его словам, во время войны парламентариям придется продолжать работать. Если кто-то не готов выполнять свои обязанности, глава государства допускает возможность инициировать пересмотр изменений в законодательство о мобилизации.

"Народным депутатам придется или служить в парламенте согласно украинскому законодательству, или я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", — резюмировал украинский лидер.

Мобилизация в Украине: последние новости

Недавно командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко заявил, что одной из главных проблем Сил обороны Украины остается нехватка военных. Бойцы, которые воюют с начала полномасштабного вторжения или еще с 2014 года, уже истощены, однако заменить их пока некому.

Также мы информировали, что в Украине введут новые правила мобилизации. Следовательно, будут внесены изменения в процесс оповещения военнообязанных — работникам ТЦК и СП могут запретить неправомерно задерживать граждан.

Ранее адвокат объяснял, как изменились правила по мобилизации женщин. Сейчас украинки, имеющие фармацевтическое или медицинское образование, должны находиться на воинском учете. Однако автоматического призыва женщин в армию нет.

Владимир Зеленский мобилизация народные депутаты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
