Зеленский: депутаты должны работать или идти на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты, которые хотят сложить мандат во время военного положения, должны или продолжать работать в Верховной Раде, или же идти служить на фронт. Глава государства отметил, что готов инициировать изменения в закон о мобилизации. Согласно этим изменениям те народные депутаты, которые теряют мандат, приобщаются в ряды Вооруженных сил Украины.

Со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, передает "Суспільне".

Зеленский о мобилизации народных депутатов

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще с начала полномасштабной войны России против Украины были народные депутаты, которые хотели сложить мандат.

В то же время по его словам, во время войны парламентариям придется продолжать работать. Если кто-то не готов выполнять свои обязанности, глава государства допускает возможность инициировать пересмотр изменений в законодательство о мобилизации.

"Народным депутатам придется или служить в парламенте согласно украинскому законодательству, или я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", — резюмировал украинский лидер.

Недавно командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко заявил, что одной из главных проблем Сил обороны Украины остается нехватка военных. Бойцы, которые воюют с начала полномасштабного вторжения или еще с 2014 года, уже истощены, однако заменить их пока некому.

Также мы информировали, что в Украине введут новые правила мобилизации. Следовательно, будут внесены изменения в процесс оповещения военнообязанных — работникам ТЦК и СП могут запретить неправомерно задерживать граждан.

Ранее адвокат объяснял, как изменились правила по мобилизации женщин. Сейчас украинки, имеющие фармацевтическое или медицинское образование, должны находиться на воинском учете. Однако автоматического призыва женщин в армию нет.