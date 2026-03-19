Нардеп получила 2 года тюрьмы за схему с выездом за границу

Нардеп Людмила Марченко. Фото: Transparency International Ukraine

В четверг, 19 марта, Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу о незаконном получении 11,3 тыс. долларов за содействие в выезде за границу. Виновными признаны народный депутат Людмила Марченко и ее помощница. Обоим назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание ВАКС.

Приговор суда в отношении Марченко и Колесник

Суд признал Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник виновными. Установлено, что они обещали внести в систему "Шлях" информацию о двух мужчинах призывного возраста, что дало бы им возможность законно выехать за пределы Украины.

Правоохранители квалифицировали их действия по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Решение суда: назначить наказание в виде двух лет лишения свободы.

Кроме того, нардепу запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. А ее помощнице — работать в структурах, связанных с оформлением разрешений на выезд граждан за границу.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента провозглашения. Его можно обжаловать в апелляционном порядке.

Марченко выбросила взятку через забор

Нардепу Марченко подозрение в содействии незаконному выезду мужчин за пределы Украины было объявлено 11 июля 2023 года. Во время обыска нардеп заявила, что деньги не ее — их якобы принесла на хранение помощница.

Впоследствии появилось видео, как от одной из полученных взяток она пыталась избавиться, перебросив деньги через забор своего домовладения. Одна такая услуга стоила 5,3 тыс. долларов.