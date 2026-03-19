Нардеп получила 2 года тюрьмы за схему с выездом за границу

Нардеп получила 2 года тюрьмы за схему с выездом за границу

Дата публикации 19 марта 2026 18:43
Нардеп получила 2 года тюрьмы за схему с выездом за границу
Нардеп Людмила Марченко. Фото: Transparency International Ukraine

В четверг, 19 марта, Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу о незаконном получении 11,3 тыс. долларов за содействие в выезде за границу. Виновными признаны народный депутат Людмила Марченко и ее помощница. Обоим назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание ВАКС.

Суд признал Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник виновными. Установлено, что они обещали внести в систему "Шлях" информацию о двух мужчинах призывного возраста, что дало бы им возможность законно выехать за пределы Украины.

Правоохранители квалифицировали их действия по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Решение суда: назначить наказание в виде двух лет лишения свободы.

Кроме того, нардепу запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. А ее помощнице — работать в структурах, связанных с оформлением разрешений на выезд граждан за границу.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента провозглашения. Его можно обжаловать в апелляционном порядке.

Марченко выбросила взятку через забор

Нардепу Марченко подозрение в содействии незаконному выезду мужчин за пределы Украины было объявлено 11 июля 2023 года. Во время обыска нардеп заявила, что деньги не ее — их якобы принесла на хранение помощница.

Впоследствии появилось видео, как от одной из полученных взяток она пыталась избавиться, перебросив деньги через забор своего домовладения. Одна такая услуга стоила 5,3 тыс. долларов.

Верховная Рада суд взятка народные депутаты
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
