Немецкий суд наказал 16-летнего украинца за двойное убийство

Немецкий суд наказал 16-летнего украинца за двойное убийство

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 14:26
Подросток из Дорстена получил 10 лет за убийство украинки и ее ребенка
Полиция охраняет территорию в Германии. Фото иллюстративное: REUTERS

Региональный суд Эссена вынес приговор 16-летнему жителю Дорстена по делу о гибели матери и ребенка, которых обнаружили мертвыми в лесу в районе Реклингхаузен. Юношу признали виновным по двум эпизодам убийства, но мотивы преступления, как отметил суд, окончательно установить так и не удалось.

Об этом пишет Der Spiegel, цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Суд наказал подростка за убийство украинки и ее дочери

Подростка признали виновным в смерти двух человек. По словам пресс-секретаря суда, во время процесса он признался в убийстве своей соседки и ее маленькой дочери.

Преступление произошло летом 2025 года на лесной тропе в Дорстене. Прохожий заметил частично раздетое тело 32-летней женщины, поэтому вызвал полицию. Впоследствии полицейские нашли тело ребенка в кустах неподалеку. Суд установил, что обе жертвы получили тяжелые травмы головы.

Подростка осудили по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве. В то же время в суде отметили, что все обстоятельства этого дела полностью выяснить не удалось. В частности, судьи заявили, что не могут установить, почему после этого обвиняемый прибегнул к насилию.

Согласно приговору, перед преступлением между женщиной и подростком, состоялся половой акт. После совершенного 16-летний юноша, который кстати также является гражданином Украины, на следующий день вернулся на место преступления и сдался полицейским, которые еще работали там. Из-за возраста обвиняемого рассмотрение дела происходило полностью в закрытом режиме.

В сентябре 2025 года в Германии иракец убил 16-летнюю украинку толкнув ее под поезд.

Позже, в декабре 2025 года в Чехии также закончили расследование дела о смерти 22-летней украинки, тело которой нашли в реке.

Германия суд дети украинцы убийство подростки
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
