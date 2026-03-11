Подросток из Дорстена получил 10 лет за убийство украинки и ее ребенка

Полиция охраняет территорию в Германии. Фото иллюстративное: REUTERS

Региональный суд Эссена вынес приговор 16-летнему жителю Дорстена по делу о гибели матери и ребенка, которых обнаружили мертвыми в лесу в районе Реклингхаузен. Юношу признали виновным по двум эпизодам убийства, но мотивы преступления, как отметил суд, окончательно установить так и не удалось.

Der Spiegel

Суд наказал подростка за убийство украинки и ее дочери

Подростка признали виновным в смерти двух человек. По словам пресс-секретаря суда, во время процесса он признался в убийстве своей соседки и ее маленькой дочери.

Преступление произошло летом 2025 года на лесной тропе в Дорстене. Прохожий заметил частично раздетое тело 32-летней женщины, поэтому вызвал полицию. Впоследствии полицейские нашли тело ребенка в кустах неподалеку. Суд установил, что обе жертвы получили тяжелые травмы головы.

Подростка осудили по двум пунктам обвинения в непредумышленном убийстве. В то же время в суде отметили, что все обстоятельства этого дела полностью выяснить не удалось. В частности, судьи заявили, что не могут установить, почему после этого обвиняемый прибегнул к насилию.

Согласно приговору, перед преступлением между женщиной и подростком, состоялся половой акт. После совершенного 16-летний юноша, который кстати также является гражданином Украины, на следующий день вернулся на место преступления и сдался полицейским, которые еще работали там. Из-за возраста обвиняемого рассмотрение дела происходило полностью в закрытом режиме.

