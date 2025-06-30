В Германии 16-летний украинец признался в убийстве соотечественницы и ее дочери

Полиция на месте событий. Иллюстративное фото: Reuters

В городе Дорстен в Германии 16-летний подросток признался полиции в убийстве украинской женщины и ее ребенка. Остается непонятным, знал ли подросток потерпевших.

Об этом сообщила местная полиция.

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Детали дела

Накануне, 29 июня, на лесной дорожке в Дорстене были найдены тела 32-летней женщины и ее дочери, которой был один год и семь месяцев. Прохожий сначала подумал, что женщина просто спит, однако неподалеку в кустах обнаружили тело ребенка.

Правоохранители указывают, что обе жертвы проживали в этом городе. Медиа утверждает, что женщина была украинкой.

Результаты вскрытия подтвердили подозрение полиции относительно насильственной смерти.

Между тем подросток, который тоже проживает в Дорстене, сам сдался службам экстренной помощи на месте преступления и признал свою причастность к нему.

Напомним, что жительница Одесской области из-за бытового спора убила свою односельчанку кухонным ножом. Полиция оперативно задержала подозреваемую, которой грозит до 15 лет заключения.

Также недавно мы писали о задержании подозреваемого в убийстве 7-летней девочки.